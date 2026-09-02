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Зеленский раскритиковал Раду за проваленные законы, которые принесли бы Украине более $4 млрд помощи

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Верховная Рада не поддержала три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ежедневном видеообращении.

Проваленные законы

«В Верховной Раде были провалены три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов», — сообщил Зеленский.
Еще два закона — тоже проваленные — из программы МВФ.
«Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военных той или иной части зала парламента. И не бывает энергетики так, чтобы свет был только для тех, кто голосует за свое. Все решения на основе договоренностей с партнерами Украины должны быть приняты во время войны в интересах Украины», — добавил он.
Зеленский подчеркнул, что 30 млрд долларов в этом году полностью зависят от правительства и парламентариев.
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Задачи правительства и парламента

По словам президента, часть работы лежит на правительстве — это 44 решения, которые должны открыть 15 миллиардов долларов финансирования, и Кабинет Министров должен принять их до 1 ноября. Еще около 15 миллиардов долларов зависят от парламентариев — речь идет о конкретных законопроектах, принятие которых открывает средства партнерской поддержки для Украины.
«Законы, которые нужны в отношениях с ЕС, должны поддерживаться всеми фракциями и группами, которые поддерживают ЕС. Голосовать против или говорить много о Европе и не голосовать за Европу — нечестно. И кроме того, что это нечестно, сейчас это еще против государства, против Украинского государства. Украина должна выполнить свою внутреннюю часть работы — каждая фракция, каждая группа, все украинцы. И если кто-то уже хочет выборов, если кто-то уже думает о рейтингах и своих политических выгодах, то сегодня, во время этих тревог, сейчас, во время этой войны, нужно думать исключительно о том, что нужно на оборону, на работу государства, на выплаты людям. О выборах подумаете после войны. Нужно голосовать решения на 30 миллиардов долларов», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что это еще не все потребности: из-за Министерства обороны есть дефицит в 27 млрд долларов, и переговоры с партнерами относительно этих денег идут на всех уровнях.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийВерховная РадаЗаконопроекты
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