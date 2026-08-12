Зарплаты уже недостаточно: что помогает компаниям нанимать сильных специалистов Сегодня 14:00 — Личные финансы

Иногда компания проигрывает борьбу за талант не потому, что предложила меньше, а потому, что предложила позже.

Еще несколько лет назад главным инструментом борьбы за сильных специалистов была зарплата. Компании просматривали компенсационные пакеты, добавляли бонусы, медицинское страхование, обучение и корпоративные привилегии. Сегодня этого может оказаться недостаточно. Работодатели продолжают конкурировать уровнем оплаты, однако все чаще вакансию закрывает не компания, которая готова заплатить больше, а та, которая скорее организовала собеседования, предоставила обратную связь и сделала конкретное предложение.

Об этом пишут эксперты портала budni.robota.ua.

39 календарных дней. То есть даже типичная вакансия может оставаться открытой больше месяца. Для руководящих должностей процесс обычно еще длиннее. По данным SHRM за 2026 год, медианный показатель time-to-fill для нелидерских позиций составляет. То есть даже типичная вакансия может оставаться открытой больше месяца. Для руководящих должностей процесс обычно еще длиннее.

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Кандидат также оценивает компанию

Работодатели до сих пор часто воспринимают рекрутинг как одностороннюю проверку: компания оценивает компетенции, опыт, мотивацию и соответствие кандидата культуре.

На самом деле, кандидат параллельно оценивает компанию. Каждое взаимодействие — скорость первого ответа, организация собеседования, тон рекрутера, выполнение обещаний и прозрачность последующих этапов — формирует представление о будущем работодателе.

Если рекрутер говорит, что вернется через неделю, но исчезает, кандидат получает первое доказательство того, что компания может не соблюдать договоренности. Если решение о линейной позиции принимается три недели, человек закономерно задумывается, сколько времени в этой организации согласовывают бюджет, новую идею, запуск кампании или смену рабочего процесса.

Медленный наем может свидетельствовать о бюрократии

Медленный рекрутинг не всегда значит, что вся компания работает медлительно. Причиной может служить отпуск менеджера, изменение бюджета, внутренняя реорганизация или необходимость сравнения финалистов. Однако, кандидат не видит внутреннего контекста. Он видит только результат: компания не может ответить.

Поэтому длительный процесс может сигнализировать о сложной иерархии, чрезмерном количестве согласований, нечетко определенной ответственности или неспособности менеджеров договориться между собой.

61% кандидатов получают предложение в течение одной недели после завершающего интервью. Особенно рискованной является пауза после финального собеседования. По данным LinkedIn

За сильного кандидата соревнуются несколько компаний

Квалифицированный специалист редко общается только с одним потенциальным работодателем. Особенно когда речь идет о дефицитных технических, управленческих, креативных или коммерческих ролях.

Пока одна компания решает, назначать ли еще одну встречу, кандидат проходит финальное интервью в другой. Пока первая согласовывает зарплатную вилку, вторая уже посылает письменное предложение.

Быстрый офер дает кандидату сразу два сигнала:

Первый — компания действительно заинтересована. Она не просто собирает резюме или формирует резерв, а готова взять на себя обязательство.

Второй — перед человеком уже есть определенность: конкретная роль, сумма, дата выхода и условия сотрудничества. В условиях экономической и жизненной нестабильности реальное предложение часто весит больше, чем потенциально лучшее, но до сих пор не согласованная возможность.

Больше собеседований не всегда означает более точный выбор

Компании часто объясняют долгий процесс желанием минимизировать ошибку. Логика выглядит убедительно: чем больше людей пообщается с кандидатом, тем точнее будет решение.

Однако после определенного количества этапов дополнительные интервью могут почти не повышать качество оценки.

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Один из известных примеров — изменение процесса найма в Google. Анализ внутренних данных компании показал, что решения групп из четырех интервьюеров в 95% случаев почти не отличались от решений более многочисленных панелей. После внедрения правила максимум четырех собеседований Google сократил время найма примерно на две недели и спас сотни тысяч часов рабочего времени сотрудников.

Этот кейс не означает, что четыре этапа являются правильным количеством каждой организации. Он демонстрирует другое: каждое дополнительное собеседование должно давать новую информацию, а не повторять предварительный разговор с другим руководителем.

Скорость не значит нанимать кого-либо

Призыв сокращать time-to-hire легко понять неправильно как требование делать оффер после одного короткого разговора. Но быстрый найм и поверхностный найм — не одно и то же.

Скорость означает, что процесс заранее структурирован:

компания понимает, кого ищет;

критерии оценки определены до начала собеседований;

каждый этап проверяет конкретные компетенции;

известно, кто принимает финальное решение;

бюджет согласован к выходу на рынок;

между этапами нет необоснованных пауз;

кандидат знает сроки и следующие шаги.

Именно структура позволяет быть более быстрыми без снижения качества. Бюрократия начинается там, где процесс существует не для проверки кандидата, а для того, чтобы все участники формально подтвердили свою причастность к решению.

Как сократить наем без потери качества

Эксперты советуют, что начать следует не с требования к рекрутеру «закрывать вакансии быстрее», а с пересмотра управленческого процесса.

Перед открытием позиции следует согласовать роль, бюджет, состав команды и критерии выбора. Менеджеры должны зарезервировать время для собеседований, а не искать свободное окно через две недели после появления сильного кандидата.

Для каждого участника процесса следует определить срок предоставления фидбека — например, в течение 24 или 48 часов после встречи. Если требуется дополнительный этап, команда должна понимать, какую именно неопределенность он должен устранить.

Также целесообразно установить внутренние правила:

сколько максимум этапов может иметь найм для разных уровней должностей;

кто вправе остановить процесс;

кто принимает окончательное решение;

за какой срок после финального собеседования компания должна ответить;

как поддерживать связь с кандидатом, если возникла объективная задержка.

Даже когда решение невозможно ускорить, прозрачная коммуникация уменьшает риск утраты человека. Кандидат значительно лучше воспринимает сообщение «нам нужно еще три дня из-за финального согласования бюджета», чем полную тишину в течение недели.

Время становится новым конкурентным преимуществом работодателя

Зарплата остается одним из основных критериев выбора работы. Но при сопоставимых условиях скорость может стать решающим преимуществом.

Она демонстрирует кандидату, что компания знает, кого ищет, уважает его время, доверяет своим менеджерам и способна брать на себя ответственность. Медленный процесс может разрушить даже сильное предложение еще до того, как оно будет сформировано.

Если компания месяцами не может найти нужного человека, причину следует искать не только в дефиците кандидатов или в недостаточном бюджете. Возможно, нужные люди уже были в воронке, но вышли из нее, пока пять менеджеров согласовывали время следующей встречи.

Иногда компания проигрывает борьбу за талант не потому, что предложила меньше, а потому, что предложила позже.

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