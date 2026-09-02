Более 200 тысяч киевлян могут переселить детали — детали Сегодня 17:10 — Казна и Политика

В Киеве готовят места для временного переселения людей на случай продолжительных зимних блэкаутов.

В списки внесли более 200 тысяч киевлян, которым может быть сложно оставаться дома без света и отопления. Согласие на такое перемещение дали две тысячи человек.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільног о Александра Кулибаба.

О ком идет речь

В первую очередь о маломобильных людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

В КГГА подчеркивают, что человек должен сам согласиться на перемещение, если из-за длительного отсутствия отопления и электричества находиться в его доме будет опасно или он не сможет самостоятельно обеспечить свои базовые потребности.

По словам заместителя городского головы Киева Марины Хонды, после прошлой зимы город изменил подход к работе с такими жителями.

«Главная задача, чтобы за домами были закреплены социальные работники и в случае чего они имели контакты и сразу звонили по телефону, а не делали это из-за объявления в кризисных ситуациях», — сказала Хонда.

Где смогут разместить

Город уже определяет заведения, где в случае длительного отключения смогут временно проживать люди из подготовленных списков. Среди возможных вариантов — пансионаты, санатории, больницы и гостиницы.

В одном из таких центров подготовили 60 койко-мест. Здесь есть отдельные комнаты для мужчин и женщин, а также помещения для семей. Для людей предусмотрено постельное белье, средства личной гигиены и трехразовое питание.

Отдельно город работает над тем, чтобы увеличить количество мест для семей с детьми.

По данным КГГА, в Киеве проживает более 16 тысяч детей с инвалидностью, более 160 тысяч взрослых с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких людей. Именно этим категориям может потребоваться дополнительная помощь, если из-за длительного обесточивания и отсутствия отопления оставаться дома станет опасно.

Громадське радіо По материалам:

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