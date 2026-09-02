Кабмин унормировал надбавки и доплаты для педагогов Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Кабинет министров утвердил схемы должностных окладов педагогических работников и нормировал предусмотренные надбавки и доплаты.

Согласно постановлению № 1078 от 31 августа правительство утвердило схему должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников (в коэффициентах), а также схему должностных окладов (ставок заработной платы) научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования (в коэффициентах).

Также правительство предоставило право руководителям вузов со статусом национальных, в рамках фонда зарплаты устанавливать повышение должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников до 100%.

Кроме того, педагогическим и научно-педагогическим работникам и другим работникам, должностные оклады которых определены этим постановлением установлены надбавки за звание Украины, СССР, союзных республик СССР «народный» в размере 40%, «заслуженный» — 20% должностного оклада (ставки заработной платы).

«Надбавка за почетные звания устанавливается работникам, если их деятельность по профилю совпадает с имеющимся почетным званием. При наличии двух или более почетных званий надбавка устанавливается по одному (высшему) званию. Соответствие почетного звания профиля деятельности работника на занимаемой должности определяется руководителем учреждения и учреждения», — говорится в документе.

Также предусмотрена надбавка за спортивные звания «заслуженный тренер», «заслуженный мастер спорта» в размере 20%, «мастер спорта международного класса» — 15%, «мастер спорта» — 10% должностного оклада.

«Надбавка за спортивные звания устанавливается работникам, если их деятельность по профилю совпадает с имеющимся спортивным званием. При наличии двух или более спортивных званий надбавка устанавливается по одному (высшему) званию. Соответствие спортивного звания профиля деятельности работника на занимаемой должности определяется руководителем заведения и учреждения», — нормировано в постановлении.

Кроме того, установлены надбавки за знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского — 10%, одного восточного, финно-угорского или африканского — 15%, двух и более языков — 25% должностного оклада (ставки заработной платы).

Среди прочего установлены надбавки в размере до 50% должностного оклада: за высокие достижения в труде; за выполнение особо важной работы (на срок ее выполнения); за сложность, напряженность в работе. При несвоевременном выполнении задач, ухудшении качества работы и нарушении трудовой дисциплины указанные надбавки отменяются или уменьшаются.

Также установлены: доплаты за ученое звание профессора — в предельном размере 33% должностного оклада, доцента, старшего научного сотрудника, старшего исследователя — в предельном размере 25%; доплаты за научную, образовательно-творческую степень доктора наук — в предельном размере 25%, доктора философии (кандидата наук) — в предельном размере 15%, доктора искусства — в предельном размере 15%.

Кроме того, установлены доплаты за работу в ночное время (за каждый час работы с 10 часов вечера до 6 часов утра) в размере до 40% часовой ставки (должностного оклада), если выше размер не определен законодательством; доплаты в размере до 50% должностного оклада: за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников, за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

«Указанные доплаты не устанавливаются руководителям заведений и учреждений, их заместителям, руководителям структурных подразделений этих учреждений и их заместителям», — значится в постановлении.

С 1 сентября учителя всех специальностей, воспитатели, помощники воспитателей, педагоги-организаторы, практические психологи, педагоги внешкольного образования и другие педагогические работники заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования получат очередное повышение заработной платы на 20%.

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