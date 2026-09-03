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Кабмин подал в Раду новый Трудовой кодекс: ключевые изменения

Казна и Политика
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Новый Трудовой кодекс должен упростить кадровые процессы
Новый Трудовой кодекс должен упростить кадровые процессы
Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса Украины. Документ должен заменить действующий Кодекс законов о труде и обновить правила трудовых отношений в соответствии с современными потребностями украинской экономики и европейскими стандартами.
Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.
Законопроект уже вносили в Верховную Раду в январе 2026 года. Однако в июле, после смены состава правительства, его отозвали. Теперь Кабинет Министров повторно вносит в парламент доработанный проект. В ней учтены отдельные технические рекомендации Международной организации труда. В то же время, концептуальные положения документа не изменились.
Новый Трудовой кодекс должен упростить кадровые процессы, расширить возможности использования гибких форм занятости и сделать правила трудовых отношений более понятными и предсказуемыми для работников и бизнеса.
Проект также предусматривает европейский подход к регулированию трудовых отношений и имплементации более 30 директив Европейского Союза в сфере труда и социальной политики.
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Кроме того, в документе учтены дополнительные рекомендации Международной организации труда, направленные на усиление соответствия Кодексу международным трудовым стандартам.

Что изменит новый Трудовой кодекс

Среди ключевых положений проекта:
  • цифровизация трудовых отношений и использование электронных документов;
  • современные виды трудовых договоров, учитывающие новые формы занятости;
  • модернизация системы инспекции труда с риск-ориентированным подходом;
  • новые подходы к определению минимальной заработной платы;
  • четкие правила, касающиеся недискриминации, мобинга и харасмента;
  • увеличение минимальной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • развитие коллективных переговоров и механизмов урегулирования трудовых споров.
Новый Трудовой кодекс является одним из ключевых законодательных шагов по модернизации украинского рынка труда, развитию предпринимательства, формализации занятости и интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.
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«Повторное внесение законопроекта создает возможность продлить его рассмотрение в Верховной Раде и перейти к дальнейшей работе над документом в парламенте», — отметили в министерстве.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что новый Трудовой кодекс — это не только внутренняя реформа, но и одно из требований Европейского Союза в рамках процесса вступления Украины в ЕС.
Также мы рассказывали, что в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней. В проекте кодекса дистанционная работа — это отдельный вид трудового договора. То есть, формат такой работы должен быть согласован работодателем и работником и зафиксирован в договоре.
После принятия и вступления в силу нового Трудового кодекса работодателям и работникам не нужно перезаключать договоры.
Сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты немногим более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаКабминЗаконопроекты
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