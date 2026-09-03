ЕС одобрил 6,1 млрд евро на оборонные нужды Украины — детали Сегодня 10:10 — Казна и Политика

ЕС одобрил 6,1 млрд евро на оборонные нужды Украины — детали

Страны Европейского Союза заявили о готовности предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне усиливающихся российских ударов.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Виклоу в Ирландии.

Об этом передает со ссылкой на Европейскую службу внешних действий.

В то же время, конкретные государства, количество средств ПВО и объемы новой помощи пока не раскрываются и должны быть объявлены самими странами.

По словам Каллас, во время встречи государства-члены ЕС сообщили о намерениях усилить украинскую противовоздушную оборону, к чему европейская сторона долгое время их призывала.

«Для Украины было важно услышать, что в вопросе ПВО есть реальное движение», — заявила Каллас.

В то же время она отказалась называть страны, взявшие на себя новые обязательства, а также количество обещанных средств или ракет-перехватчиков. По словам главы европейской дипломатии, соответствующие государства должны самостоятельно обнародовать свои решения и конкретные параметры помощи.

Каллас также подчеркнула, что усиление украинского ПВО остается одним из ключевых направлений поддержки Украины со стороны Европейского Союза. По ее словам, Москва не изменила свои военные цели, а последние российские удары по украинским городам демонстрируют необходимость дальнейшего укрепления оборонных возможностей страны.

Она также сообщила, что в рамках механизма Ukraine Support Loan Украина уже перечислила первые 8,47 млрд евро. Еще 6,1 млрд евро одобрили, в том числе для нужд противовоздушной обороны. В то же время Каллас дала понять, что финансирование через общеевропейские механизмы само по себе не покрывает все потребности Украины, поэтому необходима также двусторонняя помощь от отдельных государств.

Ранее Европейская комиссия сообщала, что одобренные 6,1 млрд евро оборонного финансирования могут быть направлены, в частности, на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары. Деньги выделяются в рамках Ukraine Support Loan общим объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы, из которых 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды Украины.

Накануне, 1 сентября, Каллас также заявляла, что одной из острейших проблем для украинской ПВО остается нехватка ракет-перехватчиков. Она призвала европейские страны пересмотреть собственные запасы, в частности передавать Украине перехватчики, срок хранения которых близится к завершению. Параллельно ЕС ведет переговоры с государствами за пределами Евросоюза о возможных поставках таких ракет в Украину и работает над развитием производства европейских перехватчиков совместно с украинской стороной.

Вопрос ПВО обсуждался в Виклоу два дня подряд. После встречи министров обороны ЕС 1 сентября конкретные новые договоренности о передаче ракет Patriot объявлены не были. Уже на следующий день после переговоров глав МИД Каллас заявила о «реальном движении» и сообщила, что отдельные страны сделали заявления о предоставлении Украине средств ПВО.

УНН По материалам:

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