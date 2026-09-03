Членство Украины усилит промышленность и агросектор ЕС Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Членство Украины усилит промышленность и агросектор ЕС

Интеграция Украины в ЕС будет не только элементом безопасности, но и существенным экономическим усилением самого блока, в частности в сфере тяжелой промышленности и сельского хозяйства.

Об этом во время дискуссии в Брюсселе в аналитическом центре Брюгель в среду заявил Тарас Качка, которому позже в этом месяце предстоит официально начать работу в должности главы Миссии Украины при ЕС, передает корреспондент Укринформа.

Дипломат подчеркнул, что партнерство между Украиной и ЕС уже демонстрирует новейшие подходы, в частности через механизмы финансовой поддержки. В дальнейшем сотрудничество может принести взаимную выгоду в ключевых секторах экономики.

«Главный вопрос — найти понимание, где именно Украина помогает ЕС, а ЕС помогает Украине очень революционным путем», — пояснил Качка, приведя примеры сталелитейной индустрии и сельского хозяйства как те, которые могут помочь соответствующим европейским индустриям, сделав их более конкурентоспособными.

Дипломат добавил, что украинское сельское хозяйство играет важную роль в продовольственной промышленности Евросоюза, несмотря на опасения в отдельных странах-членах, что украинские аграрии создадут конкурентные проблемы на едином рынке ЕС.

Когда кое-кто говорит, что «хамон сделан из украинской кукурузы», это не совсем шутка, рассказал Качка, объяснив, что испанские свинофермы используют именно украинскую кормовую кукурузу для вскармливания животных.

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Качка в этом контексте отметил важность качественного информирования по всему ЕС о позитивных аспектах интеграции Украины для стран-членов, в частности в экономическом плане.

Укрінформ По материалам:

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