Украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ — Finance.ua

Украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ Сегодня 10:31 — Фондовый рынок

Украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ

С 9 апреля объем долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц начал превышать объемы, находящиеся в собственности банков. ОВГЗ — широко доступная альтернатива банковским депозитам, доход по которой не подлежит налогообложению.

Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на данные Национального банка.

По состоянию на утро 10 апреля в собственности розничных инвесторов находилось долларовых ОВГЗ на $978 млн (эквивалентно 40,4 млрд грн).

Инфографика: Forbes Ukraine

С начала 2025 г. украинцы нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ на 15%. Роль населения как инвесторов в эти ценные бумаги возросла с 29,5% до 37%.

Объем долларовых ОВГЗ в собственности банков продолжает сокращаться. Если на начало 2022 года их было $2,4 млрд (эквивалент 65,9 млрд грн на тот момент), то уже по состоянию на 10 апреля 2025-го их стало $950 млн (эквивалент 39,2 млрд грн). Только с начала 2025 года их объем уменьшился на 24%.

Однако евровых ОВГЗ в собственности банков до сих пор почти в шесть раз больше, чем у населения: €432 млн (19,7 млрд грн) против €77,5 млн (3,5 млрд грн). Объемы евровых ОВГЗ в собственности банков также снижаются, но менее драматичными темпами: на 15% с начала 2025 года.

В целом у украинцев суммарный портфель ОВГЗ объемом 90,6 млрд грн, причем более половины его приходится на ценные бумаги в национальной валюте. Валютная структура портфеля ОВГЗ украинцев сейчас следующая: почти 52% гривна, 44,5% доллар США и только 4% евро.

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Общий объем находящихся в обращении ОВГЗ составляет 1,8 трлн грн, что на 2% меньше, чем в начале 2025 года. Более 92% ОВГЗ — это ценные бумаги в гривне, еще 6% в долларах и почти 2% в евро.

Из общего объема ОВГЗ крупнейшим собственником остаются банки — 46%, за ними следует НБУ — 37%, а на юридических и физических лиц приходится 9,7% и 5% соответственно.

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