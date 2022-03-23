Инвестиции в агробизнес: юристы дали советы — Finance.ua

Инвестиции в агробизнес: юристы дали советы

Сегодня 21:08 — Аграрный рынок

Юристы Athena law firm дали советы будущим инвесторам в агробизнесе. Об этом пишет aspekty.net

После открытия рынка земли в 2021 году физические лица, граждане Украины могут купить земельный участок сельскохозяйственного назначения (пай) не более 100 га «в одни руки». Для юридических лиц рынок земли заработает с 2024 года, для иностранцев после проведения референдума.

Самые распространенные способы инвестирования:

Покупка с целью перепродажи. Предугадать прибыль в данном случае сложно. Министр агрополитики Роман Лещенко прогнозирует ежегодный рост стоимости паев в среднем на 7-10%. Также есть несколько «лайфхаков»: большой земельный участок можно разделить на несколько участков поменьше, что также влияет на дальнейший рост цены в случае перепродажи.

Покупка с целью сдачи в аренду. Арендные отношения в настоящее время четко урегулированы законодательством, а прибыль от сдачи в аренду агрохолдингам достигает 3-12% от нормативно-денежной оценки участка.

Покупка в целях производства сельскохозяйственной продукции. Для такого вида деятельности нужно иметь как специализированную технику, так и персонал. Однако данный вид инвестирования — самый прибыльный, так как на 1 га земли можно вырастить около 1000 тонн зерна.

На что обратить внимание при покупке земельного участка под инвестирование?

Юридическая чистота документов. Участок можно проверить по кадастровому номеру на Публичной кадастровой карте и в реестре прав на недвижимое имущество. В первую очередь земельный участок не должен иметь обременений, быть под залогом или арестом, быть предметом судебных споров. В реестре должен быть указан владелец земельного участка. Желательно, чтобы по участку не было заключено действующих договоров аренды земли.

Характеристики участка. При покупке участка необходимо учитывать его месторасположение, площадь, наличие возможности подъезда к земельному участку и системам орошения. Важные факторы также — климатические условия, ландшафт, форма участка, состав и характеристики почвы.

Цена участка. Конечно, цену на участок устанавливает продавец по собственному усмотрению. В то же время, согласно законодательству, цена земельного участка не может быть ниже его нормативно-денежной оценки. Размер налогов в данном случае определяется посредством экспертной оценки.

Документы на земельный участок. Застройщик должен предоставить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок или договор аренды земельного участка. Также, проверить земельный участок можно самостоятельно на сайтах Публичная кадастровая карта ( Застройщик должен предоставить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок или договор аренды земельного участка. Также, проверить земельный участок можно самостоятельно на сайтах Публичная кадастровая карта ( https://map.land.gov.ua/ ) и онлайн дом юстиции ( https://online.minjust.gov.ua/ ).

Разрешительные документы. Для того чтобы вести строительную деятельность, застройщик должен получить ряд разрешительных документов, среди которых: право на начало выполнения строительных работ, лицензия на производство хозяйственной деятельности по строительству объектов по соответствующему классу последствий, технические условия на водоснабжение, водоотвод, газоснабжение, электроэнергию и т.д.

Открытые реестры. Через открытые реестры (например, OpenDataUA) можно получить информацию о предприятии, наличии судебных дел, налоговом долге, а также финансовой отчетности.

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