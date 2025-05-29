Как работает электронная очередь в ЦПАУ — Finance.ua

Как работает электронная очередь в ЦПАУ Сегодня 08:30 — Личные финансы

Как работает электронная очередь в ЦПАУ

В Украине все больше центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) присоединяются к системе электронной очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как это работает

Воспользоваться сервисом можно на сайте cherga.diia.gov.ua . Там нужно указать свой ЦПАУ, тип услуги, способ верификации, дату и время визита. После подтверждения система отправляет электронный талон с QR-кодом, а также ссылку на Гид госуслуг, где есть подробная информация о необходимых документах и ​​сроках рассмотрения.

Сервис также сообщит, если эту услугу можно получить онлайн, например через «Дію». Если же личный визит более удобен, запись будет оформлена на определенное время.

Сколько ЦПАУ уже имеет электронную очередь

По данным Минцифры, электронная очередь уже работает в 481 ЦПАУ. До конца 2025 года планируется расширить систему, чтобы она охватывала всю территорию Украины.

Инфографика: Минцифры

За последний год сервисом воспользовались более 2,3 миллионов украинцев, а ежедневно система формирует более 98 тысяч электронных талонов.

Напомним, на портале «Дія» появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.

Центры предоставления административных услуг вводят электронную систему «Вулик». Это новшество позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания для граждан.

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