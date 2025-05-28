Цены на черешню в Украине сейчас самые высокие за последние 10 лет — Finance.ua

Цены на черешню в Украине сейчас самые высокие за последние 10 лет Сегодня 18:05 — Личные финансы

Цены на черешню в Украине сейчас самые высокие за последние 10 лет

Цены на черешню в Украине начали стремительно снижаться — только за последние два дня средняя оптовая стоимость упала с 200 до 150 гривен за килограмм.

Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на данные рынка Шувар.

Несмотря на такое удешевление, нынешний уровень цен остается рекордно высоким за последнее десятилетие. Для сравнения, 27 мая 2023 года черешню продавали по 135 грн/кг, в 2020-м — по 60 грн, в 2019-м — 35 грн, а в 2016-м — всего 25 грн за килограмм.

Причиной высоких цен стали заморозки во время цветения плодовых деревьев и нетипично холодная погода в мае. По данным Укргидрометцентра, средняя температура во второй декаде месяца была на 4−6 градусов ниже климатической нормы — это одна из самых холодных весенних декад за последние 30 лет. Из-за этого сезон созревания черешни задержался почти на три недели.

Еще неделю назад на рынках продавали исключительно импортную черешню — по бешеным ценам от 1200 до 1500 грн/кг. Теперь на полки начала поступать отечественная продукция, что и повлекло за собой ценовое падение.

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