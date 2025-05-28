Куда поехать: эксперт рассказал о вариантах отдыха в Украине и за рубежом летом-2025 — Finance.ua

Куда поехать: эксперт рассказал о вариантах отдыха в Украине и за рубежом летом-2025 Сегодня 20:00 — Личные финансы

Куда поехать: эксперт рассказал о вариантах отдыха в Украине и за рубежом летом-2025

В Одессе и области планируют открыть большинство пляжей. В частности, в Затоке будут принимать туристов много средств размещения, где есть укрытие. Также остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле.

Об этом рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Летний отдых в Украине

«Сказать сейчас наверняка, например по Одессе, Одесской области очень трудно, это зависит от ситуации безопасности, но в целом планируется, что там будет открыто большинство пляжей. Даже в Затоке много средств размещения будут принимать туристов там, где есть укрытие», — сказал Царук.

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Царук отметил, что цены на гостиницы в Одессе в июне лояльные.

«В целом ценовая политика в Одессе, если брать июнь, очень лояльна и цены по гостиницам намного меньше, чем это было в довоенный период. Поэтому у людей, которые не боятся приехать и отдохнуть у моря, будет такая возможность. То есть цены от тех, что были в 2021 году, на около 30%, а то и на 40% меньше», — рассказал Царук.

Однако он отметил, что цены выросли по сравнению с 2024 годом, но ненамного.

«Подорожание будет где-то на 10−15% по Одессе», — добавил Царук.

Он отметил, что остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле.

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Эксперт рассказал, что на Закарпатье достаточно много предложений в гостиницах, санаториях.

«Также будет иметь спрос Волынь, потому что это в принципе приграничный регион и там много средств размещения, если брать, например те же Шацкие озера», — сказал Царук.

Комментируя стоимость отдыха в Закарпатье, Карпатах, Царук подчеркнул, что повышение цен происходит из-за увеличения расходов на энергоресурсы, увеличения оплаты персонала.

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«Поэтому эти факторы влияют на формирование цены проживания», — сообщил Царук.

За рубежом

Кроме того, он отметил, что все будет зависеть от заполненности гостиниц, поэтому пока можно говорить о каком-то незначительном повышении цен и оно касается прежде всего премиум-сегмента.

«То есть отелей, которые имеют уровень или считают себя 3-х и 4-звездными», — добавил Царук.

Царук рассказал, что произошли изменения и на первом месте у украинцев во время летнего сезона — Болгария, Турция, Греция.

Почему украинцы меньше выбирают Турцию, Египет?

Царук ответил: «Потому что в Болгарии дешевле».

Однако президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич отметил, что украинцы как всегда для отдыха выбирают Турцию и Египет. «Это самые популярные (страны — ред.), ничего не изменилось», — сказал Рудич.

«Всегда были популярны такие страны как Франция, Германия, Швейцария», — рассказал Рудич.

УНН По материалам:

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