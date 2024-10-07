Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками

Из-за ремонтных работ на железной дороге в Черкасской области поезд № 148/147 Одесса — Киев будет курсировать по измененному маршруту с 22 октября по 4 декабря. Он будет направляться в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Для пассажиров, следующих в Черкассы, будет доступна пересадка на станции им. Т. Шевченко на пригородный поезд № 6022 в Черкассы. Аналогично обратному направлению доступна пересадка на поезд № 6029 к станции им. Т. Шевченко.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться перелетом на станции Киев-Пас из пригородного поезда № 6819 Гребенка — Киев на поезд № 105 в Одессу, в обратном направлении пассажиры могут добраться до Киева поездом № 106 с последующей пересадкой на поезд № 6804 Киев — Гребенка.

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