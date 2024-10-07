Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками — Finance.ua
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Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками

Фондовый рынок
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Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками
Поезд Одесса — Киев будет курсировать с изменениями и пересадками
Из-за ремонтных работ на железной дороге в Черкасской области поезд № 148/147 Одесса — Киев будет курсировать по измененному маршруту с 22 октября по 4 декабря. Он будет направляться в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Для пассажиров, следующих в Черкассы, будет доступна пересадка на станции им. Т. Шевченко на пригородный поезд № 6022 в Черкассы. Аналогично обратному направлению доступна пересадка на поезд № 6029 к станции им. Т. Шевченко.
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Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться перелетом на станции Киев-Пас из пригородного поезда № 6819 Гребенка — Киев на поезд № 105 в Одессу, в обратном направлении пассажиры могут добраться до Киева поездом № 106 с последующей пересадкой на поезд № 6804 Киев — Гребенка.
По материалам:
Finance.ua
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