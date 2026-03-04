0 800 307 555
Ryanair и Wizz Air в аутсайдерах: какими авиакомпаниями наиболее довольны пассажиры

19
Ryanair и Wizz Air среди аутсайдеров рейтинга
Ryanair и Wizz Air среди аутсайдеров рейтинга
Британская потребительская организация Which? обнародовала ежегодный рейтинг удовлетворенности авиакомпаниями. В опросе приняли участие более 5,5 тысяч пассажиров, которые оценивали качество сервиса, комфорт, организацию полета, коммуникацию во время задержек и прозрачность цен.
Результаты оказались неутешительными для популярных украинцев европейских лоукостеров — Ryanair и Wizz Air оказались среди аутсайдеров в категории коротких рейсов.

Почему пассажиры недовольны Ryanair и Wizz Air

Ryanair получил всего 55% общего уровня удовлетворенности.
Пассажиры поставили две звезды за процесс бронирования, посадку и сервис на борту. Комфорт сидений оценили еще ниже — только в одну звезду.
Среди наиболее частых жалоб:
  • грязь в салоне;
  • неудобные кресла;
  • проблемы во время перелета — о них сообщили более трети опрошенных.
Wizz Air получил 59% удовлетворенности.
Больше всего нареканий касались слабой коммуникации во время задержек рейсов и организации полета. Большинство критериев компания также получила на уровне двух звезд.

Дополнительные сборы — главная причина недовольства

Отдельная тема, которая все больше раздражает пассажиров — система дополнительных платежей у лоукостеров.
Базовая цена билета выглядит привлекательно, однако итоговая стоимость растет после добавления:
  • ручной клади;
  • выбора места;
  • приоритетной посадки;
  • других дополнительных услуг.
В результате реальная цена становится понятна только на финальном этапе бронирования.
Эксперты отмечают: в некоторых случаях билеты традиционных перевозчиков, где багаж и выбор места уже включены в тариф, могут стоить не дороже, а иногда даже дешевле.

Кто стал лидером рейтинга

Самую высокую оценку среди бюджетных авиакомпаний получила Jet2 — 76%. Пассажиры отметили надежность, качество сервиса и прозрачную ценовую политику.
Также высокие позиции в списке заняли:
  • Lufthansa
  • Norwegian Air Shuttle
  • British Airways
  • KLM
  • TUI Airways
  • Aer Lingus
  • Air France
В категории дальнемагистральных рейсов первое место заняла Singapore Airlines с результатом 81%. В тройку лидеров также вошли Emirates и Virgin Atlantic.

Почему это важно для украинских путешественников

Для украинцев, часто выбирающих лоукостеры для путешествий по Европе, вопрос реальной стоимости перелета становится особенно актуальным. Дополнительные расходы могут оказать существенное влияние на бюджет поездки.
Перед бронированием эксперты советуют внимательно проверять, что именно входит в базовый тариф, и сравнивать полную цену билета с предложениями других авиакомпаний — иногда «дешевый» билет оказывается не таким уж выгодным.
Ранее мы сообщали, что авиакомпании стали запрещать беспроводные наушники в багаже.
