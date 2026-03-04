Топливо дорожает. Сколько будет стоить А95? Дизель тоже вырастет в цене? Ответ экспертов Сегодня 10:43

Рынок топлива в Украине реагирует на геополитические события в мире

Военная операция США и Израиля против Ирана уже отражается на мировых рынках. Цены на нефть растут, а вместе с ними и риски подорожания горючего в Украине. Эксперты предупреждают, что март может принести новую волну повышения цен на бензин и дизель, ведь страна полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

Об этом говорится в видео Finance.ua

Почему горючее уже дорожает

Первые сигналы водители увидели еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

основной удар по себестоимости нанес курс валют. Ослабление гривны прибавило к цене каждого литра примерно 1 гривну. В интервью изданию Enkorr директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн объяснил, чтоОслабление гривны прибавило к цене каждого литра примерно 1 гривну.

Второй фактор — рост мировых котировок нефти, прибавивший еще около 1,5 гривны. В итоге есть около 2,5 грн дополнительной себестоимости, которую АЗС пока частично сдерживают за счет собственной маржи.

Однако этот запас прочности не безграничный. По словам экспертов, в марте ценники могут снова пойти вверх

Украина полностью зависит от импорта

Любые колебания на мировом рынке нефти почти мгновенно отображаются на украинских АЗС. Причина проста — Украина практически полностью импортирует горючее.

«Если взять и допустить, что нет сейчас этих случаев с Ираном, горючее бы нам стоило сейчас в сетях где-то на 7 гривен дешевле «, — говорит основатель логистической группы компаний «Прайм» Дмитрий Левушкин.

То есть геополитический фактор уже заложен в нынешнюю цену.

Парадокс рынка: нефти достаточно, но цены растут

Нефть марки Brent уже выросла более чем на 13% и превысила 82 доллара за баррель. Оптовые цены в Украине также реагируют: бензин подорожал на 2−2,5 грн за литр, дизель еще больше, особенно зимние марки.

Ситуация выглядит противоречивой. По оценкам аналитиков, глобального дефицита нефти сейчас нет — предложения на рынке достаточно. В других условиях это должно было давить на цены вниз.

Впрочем, рынок реагирует не только на физическое наличие ресурса, но и на риски его поставки. И главный из них — Ормузский пролив. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и газа — фактически каждый пятый баррель в мире. Любые перебои там мгновенно влияют на котировки.

Эксперт Левушкин объясняет, что теоретически перекрыть пролив можно несколькими способами:

«Есть два пути. Первый путь — каким-то буксирами, кораблями вытащить какие-то баржи, физически перекрыть или заминировать».

По информации Bloomberg, движение через пролив уже фактически приостанавливалось после атак на суда. Именно риск блокирования транспортной артерии и держит рынок в напряжении.

«Если нефть зайдет до 80 долларов за бочку, то мы можем говорить еще плюс 5 гривен, потому что на растущем рынке будет еще фактор паники, психологический фактор», — отмечает Левушкин.

Будут очереди на заправках, на сколько затянется операция США и Израиля и другие детали смотрите в нашем видео:

