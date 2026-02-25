Чому авіакомпанії почали забороняти бездротові навушники в багажі Сьогодні 23:24

Тепер деякі авіакомпанії взялися за популярний електронний пристрій через аналогічні побоювання щодо займистості. Йдеться про бездротові навушники в багажі.

Про це пише Express

В таких аудіопристроях використовуються такі ж літієві батареї, як і в павербанках. Оскільки навушники постійно заряджаються, перебуваючи у футлярі, ймовірність їхнього раптового загоряння зростає.

Управління цивільної авіації Нової Зеландії також встановило правила, що суворо забороняють провезення AirPods та інших бездротових навушників у багажі на рейсах, що знаходяться в його віданні.

«Бездротові навушники/зарядний пристрій для AirPods є різновидом павербанка», — йдеться на сайті відомства.

При цьому в управлінні пояснили, що пасажири все ще можуть брати бездротові навушники в ручну поклажу.

В Європі поки про такі обмеження не говорять, але досвід павербанків показує, що в майбутньому це не виключається.

