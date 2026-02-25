0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL

Казна та Політика
9
Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL
Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про виділення естонським урядом додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.
Читайте також
«Естонія виділяє ще €11 мільйонів на ініціативу НАТО PURL. Протягом чотирьох років Україна непохитно чинила опір невиправданій агресії. Ми продовжуємо нашу підтримку, щоб вони могли захистити свою незалежність і суверенітет і забезпечити справедливий і тривалий мир для Європи», — написав він у соцмережі Х.
Наприкінці вересня 2025 року Цахкна заявив, що Естонія виділить EUR10 млн на ініціативу PURL.
Читайте також
Раніше писали, що Естонія ухвалила рішення надати Україні 3,5 млн євро на закупівлю супутникових систем Starlink. Обладнання посилить стабільність і захист зв’язку для українських підрозділів, зокрема на передовій. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Закупівля відбудеться через ІТ-коаліцію — об’єднання 17 країн-партнерів, яке допомагає розбудовувати сучасну цифрову інфраструктуру для українського війська.
Також Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.
Поки Європа стрімко переходить на «зелену» енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.
Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems