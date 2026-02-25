Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про виділення естонським урядом додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.
Читайте також
«Естонія виділяє ще €11 мільйонів на ініціативу НАТО PURL. Протягом чотирьох років Україна непохитно чинила опір невиправданій агресії. Ми продовжуємо нашу підтримку, щоб вони могли захистити свою незалежність і суверенітет і забезпечити справедливий і тривалий мир для Європи», — написав він у соцмережі Х.
Наприкінці вересня 2025 року Цахкна заявив, що Естонія виділить EUR10 млн на ініціативу PURL.
Раніше писали, що Естонія ухвалила рішення надати Україні 3,5 млн євро на закупівлю супутникових систем Starlink. Обладнання посилить стабільність і захист зв’язку для українських підрозділів, зокрема на передовій. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Закупівля відбудеться через ІТ-коаліцію — об’єднання 17 країн-партнерів, яке допомагає розбудовувати сучасну цифрову інфраструктуру для українського війська.
Також Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.
Поки Європа стрімко переходить на «зелену» енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.
Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.
Поділитися новиною
Також за темою
Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL
ФОП у декретній відпустці можуть не сплачувати ЄСВ: умови
Президентка Європарламенту підписала кредит для України на 90 мільярдів євро
Як Податкова модернізує підхід до податкових спорів
Керівник держпідприємства закупив обладнання за завищеною ціною — збитки державі 7 млн грн
Велика Британія оголосила новий пакет військової та гуманітарної підтримки Україні