Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL

Естонія оголосила про виділення ще 1 млн євро на ініціативу PURL

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про виділення естонським урядом додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.

«Естонія виділяє ще €11 мільйонів на ініціативу НАТО PURL. Протягом чотирьох років Україна непохитно чинила опір невиправданій агресії. Ми продовжуємо нашу підтримку, щоб вони могли захистити свою незалежність і суверенітет і забезпечити справедливий і тривалий мир для Європи», — написав він у соцмережі Х.

Наприкінці вересня 2025 року Цахкна заявив, що Естонія виділить EUR10 млн на ініціативу PURL.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. Раніше писали, що Естонія ухвалила рішення надати Україні 3,5 млн євро на закупівлю супутникових систем Starlink. Обладнання посилить стабільність і захист зв’язку для українських підрозділів, зокрема на передовій.Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Закупівля відбудеться через ІТ-коаліцію — об’єднання 17 країн-партнерів, яке допомагає розбудовувати сучасну цифрову інфраструктуру для українського війська.

Також Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.

Поки Європа стрімко переходить на «зелену» енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.

Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.

