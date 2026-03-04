Завершат ли отопительный сезон досрочно — что говорят в правительстве Сегодня 09:37

Отопление в доме

В Украине не будет устанавливаться фиксированная дата завершения отопительного сезона — решение будет приниматься в зависимости от температурных показателей. При этом у государства достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время брифинга после заседания СНБО.

Ориентир — температура воздуха

По словам чиновника, завершение подачи тепла будет зависеть не от календарной даты, а от фактических погодных условий.

«По отопительному сезону я скажу, что благодаря соответственно работе премьер-министра, первого вице-премьера, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не согласно определенным датам, а согласно температурному режиму. Мы готовы работать и до 15 апреля, то есть будем ориентироваться на погоду «, — сказал он.

Таким образом, в случае похолодания теплоснабжение может быть продлено даже после традиционных сроков.

Ресурсов достаточно

Министр также уточнил, что во время заседания был заслушан доклад по имеющимся запасам и ресурсам.

«То есть у нас все готово для того, чтобы завершить стабильно текущий отопительный сезон», — заявил Кулеба.

Правительство уверяет, что у энергосистемы есть необходимые возможности для бесперебойного завершения сезона и готово реагировать на изменения погодных условий.

