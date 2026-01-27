Как выбрать наиболее выгодные даты на отпуск в 2026 году
Отпуск — это не только об отдыхе, но и о деньгах и рациональном использовании рабочих дней. Если планировать заранее, в 2026 году можно получить больше дней восстановления без потерь в доходах.
Со ссылкой на специалистов robota.ua делимся советами, как лучше спланировать отпуск в 2026 году.
Совмещайте отпуск с выходными
Хотя официальные праздничные выходные во время военного положения отменены, некоторые компании все же предоставляют дополнительные дни отдыха. Они не причисляются к ежегодному отпуску, поэтому, соединив их с несколькими отпускными днями, можно продлить отдых.
Чаще выгодны периоды ближе к новогодним и рождественским праздникам — Пасха, Троица, майские и июньские даты, а также День Независимости.
Если дополнительных выходных нет, лучше брать отпуск со вторника или среды — это позволяет «захватить» сразу два уик-энда.
Учитывайте финансовую выгоду
Размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем меньше разница между зарплатой и выплатами во время отпуска.
В 2026 году финансово более выгодны для отдыха обычно март, июль и октябрь.
Делите отпуск стратегически
Закон позволяет делить ежегодный отпуск, а во многих компаниях это еще не требует обязательных 14 дней. Поэтому работники могут распределять отдых в течение года.
Распространенный подход:
- основная часть — летом;
- короткий отпуск весной или осенью;
- несколько дней зимой для восстановления.
Согласуйте даты заблаговременно
На популярные периоды приходится больше всего заявлений на отпуск. Чтобы получить наиболее удобные даты для себя, стоит планировать заранее и учитывать загруженность команды. Чем раньше подать запрос, тем больше шансов на согласование.
Когда с отпуском лучше подождать
Специалисты советуют избегать отпусков в периоды важных проектов, аудитов, отчетных кампаний или на этапе адаптации в новой должности. В таких случаях целесообразнее перенести отдых, чем рисковать рабочими позициями.
