Как выбрать наиболее выгодные даты на отпуск в 2026 году

Личные финансы
31
Работница заранее планирует отпуск в 2026 году
Отпуск — это не только об отдыхе, но и о деньгах и рациональном использовании рабочих дней. Если планировать заранее, в 2026 году можно получить больше дней восстановления без потерь в доходах.
Со ссылкой на специалистов robota.ua делимся советами, как лучше спланировать отпуск в 2026 году.

Совмещайте отпуск с выходными

Хотя официальные праздничные выходные во время военного положения отменены, некоторые компании все же предоставляют дополнительные дни отдыха. Они не причисляются к ежегодному отпуску, поэтому, соединив их с несколькими отпускными днями, можно продлить отдых.
Чаще выгодны периоды ближе к новогодним и рождественским праздникам — Пасха, Троица, майские и июньские даты, а также День Независимости.
Если дополнительных выходных нет, лучше брать отпуск со вторника или среды — это позволяет «захватить» сразу два уик-энда.

Учитывайте финансовую выгоду

Размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем меньше разница между зарплатой и выплатами во время отпуска.
В 2026 году финансово более выгодны для отдыха обычно март, июль и октябрь.

Делите отпуск стратегически

Закон позволяет делить ежегодный отпуск, а во многих компаниях это еще не требует обязательных 14 дней. Поэтому работники могут распределять отдых в течение года.
Распространенный подход:
  • основная часть — летом;
  • короткий отпуск весной или осенью;
  • несколько дней зимой для восстановления.
Согласуйте даты заблаговременно

На популярные периоды приходится больше всего заявлений на отпуск. Чтобы получить наиболее удобные даты для себя, стоит планировать заранее и учитывать загруженность команды. Чем раньше подать запрос, тем больше шансов на согласование.

Когда с отпуском лучше подождать

Специалисты советуют избегать отпусков в периоды важных проектов, аудитов, отчетных кампаний или на этапе адаптации в новой должности. В таких случаях целесообразнее перенести отдых, чем рисковать рабочими позициями.
Ранее мы сообщали, что согласно опросу 29% работодателей имеют стратегию повышения зарплат для сотрудников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
