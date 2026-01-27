0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить

Личные финансы
43
Материальная помощь военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов предоставляется один раз в течение года
Материальная помощь военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов предоставляется один раз в течение года
В Минобороны объяснили, кто может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков размер пособия и как его оформить.

Когда выплачивают пособие в 2026 году

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — это разовая денежная выплата для военнослужащих ВСУ. Ее можно получить один раз в год, если есть основания, определенные законом.
В 2026 году материальную помощь выплачивают только в пределах имеющегося фонда денежного довольствия. Основания для выплаты определены поручением Министра обороны Украины от 4 января 2026 № 38/уд.

Размер материальной помощи

В 2026 году сумма пособия равна месячному денежному обеспечению военнослужащего.
В эту сумму входят:
  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные выплаты (кроме вознаграждений), положенные военнослужащему на день подписания приказа.

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Помощь предоставляют один раз в течение года, если есть хотя бы одно из таких оснований.

Инвалидность из-за войны

Военнослужащий имеет инвалидность, полученную в результате ранения, травмы или контузии во время защиты Украины.
Читайте также

Плен, исчезновение или интернирование

Пособие выдается семьям военнослужащих, которые:
  • находятся в плену (кроме тех, кто сдался добровольно);
  • являются заложниками;
  • интернированы в нейтральных государствах;
  • пропали без вести.

Важные события в семье или со здоровьем

Событие произошло в 2026 или в декабре 2025 года, но пособие тогда не получали. К событиям относятся:
  • смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей;
  • рождение или усыновление ребенка;
  • серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащего или членов его семьи.
Пособие предоставляется, в частности, в случае:
  • туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, гепатита B или C;
  • лечения, реабилитации или отпуска для лечения более 30 дней из-за ранения или болезни, связанных с защитой Украины;
  • сложного лечения, протезирования, трансплантации, потребности в постоянном уходе;
  • онкологического заболевания, требующего операции, химио- или лучевой терапии;
  • ранение военнослужащего во время военного положения;
  • тяжелых ранений членов семьи из-за военной агрессии российской федерации против Украины.

Как получить материальную помощь

Для получения выплаты военнослужащий подает:
  • рапорт на имя командира;
  • документы, подтверждающие основания помощи.
Выплата производится на основании приказа командира и в пределах средств, предусмотренных в смете.
Читайте также

Важный нюанс для тех, кто работал в бюджетной сфере

Военнослужащие, которых призвали или приняли на службу из бюджетных учреждений, могут получить пособие только в том случае, если:
  • по прежнему месту работы им не выплачивали аналогичную материальную помощь в год призыва;
  • есть основания, определенные поручением министра обороны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВоеннослужащий
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems