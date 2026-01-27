Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить
В Минобороны объяснили, кто может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков размер пособия и как его оформить.
Когда выплачивают пособие в 2026 году
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — это разовая денежная выплата для военнослужащих ВСУ. Ее можно получить один раз в год, если есть основания, определенные законом.
В 2026 году материальную помощь выплачивают только в пределах имеющегося фонда денежного довольствия. Основания для выплаты определены поручением Министра обороны Украины от 4 января 2026 № 38/уд.
Размер материальной помощи
В 2026 году сумма пособия равна месячному денежному обеспечению военнослужащего.
В эту сумму входят:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные выплаты (кроме вознаграждений), положенные военнослужащему на день подписания приказа.
Кто имеет право на помощь в 2026 году
Помощь предоставляют один раз в течение года, если есть хотя бы одно из таких оснований.
Инвалидность из-за войны
Военнослужащий имеет инвалидность, полученную в результате ранения, травмы или контузии во время защиты Украины.
Плен, исчезновение или интернирование
Пособие выдается семьям военнослужащих, которые:
- находятся в плену (кроме тех, кто сдался добровольно);
- являются заложниками;
- интернированы в нейтральных государствах;
- пропали без вести.
Важные события в семье или со здоровьем
Событие произошло в 2026 или в декабре 2025 года, но пособие тогда не получали. К событиям относятся:
- смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей;
- рождение или усыновление ребенка;
- серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащего или членов его семьи.
Пособие предоставляется, в частности, в случае:
- туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, гепатита B или C;
- лечения, реабилитации или отпуска для лечения более 30 дней из-за ранения или болезни, связанных с защитой Украины;
- сложного лечения, протезирования, трансплантации, потребности в постоянном уходе;
- онкологического заболевания, требующего операции, химио- или лучевой терапии;
- ранение военнослужащего во время военного положения;
- тяжелых ранений членов семьи из-за военной агрессии российской федерации против Украины.
Как получить материальную помощь
Для получения выплаты военнослужащий подает:
- рапорт на имя командира;
- документы, подтверждающие основания помощи.
Выплата производится на основании приказа командира и в пределах средств, предусмотренных в смете.
Важный нюанс для тех, кто работал в бюджетной сфере
Военнослужащие, которых призвали или приняли на службу из бюджетных учреждений, могут получить пособие только в том случае, если:
- по прежнему месту работы им не выплачивали аналогичную материальную помощь в год призыва;
- есть основания, определенные поручением министра обороны.
