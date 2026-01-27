Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить Сегодня 10:05 — Личные финансы

Материальная помощь военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов предоставляется один раз в течение года

В Минобороны объяснили, кто может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков размер пособия и как его оформить.

Когда выплачивают пособие в 2026 году

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — это разовая денежная выплата для военнослужащих ВСУ. Ее можно получить один раз в год, если есть основания, определенные законом.

В 2026 году материальную помощь выплачивают только в пределах имеющегося фонда денежного довольствия. Основания для выплаты определены поручением Министра обороны Украины от 4 января 2026 № 38/уд.

Размер материальной помощи

В 2026 году сумма пособия равна месячному денежному обеспечению военнослужащего.

В эту сумму входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты (кроме вознаграждений), положенные военнослужащему на день подписания приказа.

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Помощь предоставляют один раз в течение года, если есть хотя бы одно из таких оснований.

Инвалидность из-за войны

Военнослужащий имеет инвалидность, полученную в результате ранения, травмы или контузии во время защиты Украины.

Плен, исчезновение или интернирование

Пособие выдается семьям военнослужащих, которые:

находятся в плену (кроме тех, кто сдался добровольно);

являются заложниками;

интернированы в нейтральных государствах;

пропали без вести.

Важные события в семье или со здоровьем

Событие произошло в 2026 или в декабре 2025 года, но пособие тогда не получали. К событиям относятся:

смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей или родителей;

рождение или усыновление ребенка;

серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащего или членов его семьи.

Пособие предоставляется, в частности, в случае:

туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, гепатита B или C;

лечения, реабилитации или отпуска для лечения более 30 дней из-за ранения или болезни, связанных с защитой Украины;

сложного лечения, протезирования, трансплантации, потребности в постоянном уходе;

онкологического заболевания, требующего операции, химио- или лучевой терапии;

ранение военнослужащего во время военного положения;

тяжелых ранений членов семьи из-за военной агрессии российской федерации против Украины.

Как получить материальную помощь

Для получения выплаты военнослужащий подает:

рапорт на имя командира;

документы, подтверждающие основания помощи.

Выплата производится на основании приказа командира и в пределах средств, предусмотренных в смете.

Важный нюанс для тех, кто работал в бюджетной сфере

Военнослужащие, которых призвали или приняли на службу из бюджетных учреждений, могут получить пособие только в том случае, если:

по прежнему месту работы им не выплачивали аналогичную материальную помощь в год призыва;

есть основания, определенные поручением министра обороны.

