Свириденко ответила на петицию о повышении выплат военным

Премьер-министр Юлия Свириденко в ответе на петицию № 41/009010−25эп от 23 декабря 2025 года о повышении денежного довольствия военнослужащих сообщила, что новая система контрактов в силах обороны должна стать одним из ключевых факторов повышения мотивации личного состава.

Автор петиции предлагает установить ежегодное денежное вознаграждение за каждый полный год службы в войне, которая ежегодно удваивается:

1-й год службы — 50 тыс. грн;

2-й год — 100 тыс. грн;

3-й год — 200 тыс грн;

4-й год — 400 тыс. грн.

Уровень денежного довольствия военнослужащих

По словам главы правительства, минимальный размер денежного довольствия военнослужащего Вооруженных сил Украины, который непосредственно выполняет боевые задания, сейчас составляет более 50 тыс. грн в месяц.

Премьер-министр подчеркнула, что безопасность и оборона остаются главным приоритетом государственного бюджета. Все собственные поступления правительство направляет на финансирование сил обороны, в том числе на обеспечение вооружением, военной техникой и боеприпасами, выплату денежного довольствия военным, поддержку их семей, а также на разработку и производство собственных образцов вооружения, включая беспилотные системы.

Переход на контрактную модель комплектования

Кроме того, Свириденко сообщила, что Кабинет Министров уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий переход сил обороны на комплектование по контракту путем введения мотивационных контрактов.

В ответе на петицию отмечается, что новая система контрактов должна стать основой для повышения мотивации личного состава, обеспечения стабильности профессиональной армии и обновления подходов к мотивационным выплатам для лиц, которые заключают контракты в соответствии с обновленным законодательством по вопросам прохождения военной службы.

В декабре прошлого года правительство утвердило и направляло в Верховную Раду проект закона, внедряющего новые контракты для военнослужащих, в частности гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат.

Детали новых контрактов:

контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других;

срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при его заключении на 2−5 лет;

ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

