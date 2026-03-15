Госстат показал, как менялись цены на продукты, коммунальные услуги и транспорт в феврале 2026 года (инфографика)

Госстат показал, как менялись цены на продукты, коммунальные услуги и транспорт в феврале 2026 года (инфографика)

Как сообщает Госстат, инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1,0%, с февралем 2025 года — 7,6%.

Об этом говорится в статистике Госстата.

Базовая инфляция в феврале 2026 г. по сравнению с январем составила 0,7%, с февралем 2025 г. — 7,0%.

Как менялись цены

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 13,0%) подорожали овощи.

На 6,1−0,4% выросли цены на фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко, безалкогольные напитки.

В то же время , на 4,1−0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 2,7%, в том числе одежда — на 3,0%, обувь — на 2,2%.

Цены на транспорт выросли на 1,4% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,3%. В то же время на 2,2% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 5,2%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 9,1%.

