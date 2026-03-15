Госстат показал, как менялись цены на продукты, коммунальные услуги и транспорт в феврале 2026 года (инфографика)

Как сообщает Госстат, инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1,0%, с февралем 2025 года — 7,6%.
Об этом говорится в статистике Госстата.
Базовая инфляция в феврале 2026 г. по сравнению с январем составила 0,7%, с февралем 2025 г. — 7,0%.
Как менялись цены

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 13,0%) подорожали овощи.
На 6,1−0,4% выросли цены на фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко, безалкогольные напитки.
В то же время , на 4,1−0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,6%.
Одежда и обувь подешевели на 2,7%, в том числе одежда — на 3,0%, обувь — на 2,2%.
Цены на транспорт выросли на 1,4% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,3%. В то же время на 2,2% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
В сфере связи цены выросли на 5,2%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 9,1%.
Кстати, раньше мы писали об изменении тарифов операторов мобильной связи в нашей статье — Новые тарифы мобильных операторов.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Госстат
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
