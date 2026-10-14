В КГГА прокомментировали информацию о возможных графиках водоснабжения в Киеве

В Киеве оборудовали генераторами объекты водоснабжения небольшой и средней мощности. Если электроэнергия исчезнет, ​​переключение на резервное питание и восстановление давления в водопроводной сети может занять до двух часов.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в комментарии hromadske.

Как Киев обеспечивает водоснабжение при отключении света

Для крупных объектов водоснабжения и водоотвода обычных генераторов недостаточно. Потому для них строят отдельные резервные электростанции. Они объединяют несколько мощных генераторов, трансформаторных подстанций и оборудования для согласования их работы.

Проект состоит из трех этапов, включающих проектирование и закупку оборудования по предварительному заказу. Треть систем уже построена и работает. Остальные планируют завершить до конца года. Стоимость проекта составляет около 2 миллиардов гривен.

«За счет такой системы генераторов мы можем временно подстраховывать, спасать систему в случае обесточивания или ограничения подачи электроэнергии», — сказал Пантелеев.

Читайте также Интенсивность ударов по Киеву увеличилась в 4 раза, в то же время правительство блокирует деньги местных общин

Он отметил, что генераторы предназначены для временной поддержки системы. Постоянная работа на них требует значительных затрат топлива, а именно оборудование необходимо останавливать для обслуживания.

Например, только один генератор на водоочистной станции при полной нагрузке потребляет до 400 литров дизеля в час. Топливо используют из резервов города, а расходы на это не включены в тариф на воду.

Где киевляне смогут набрать воду в случае аварийных отключений

В случае отсутствия централизованного водоснабжения городские власти предусмотрели использование 155 бюветов, артезианских скважин и подвоза воды.

После обесточения переключения на резервное питание и восстановления давления в сети может занять до двух часов. Скорость возврата воды зависит также от рельефа: в дома на возвышенностях, в частности на Печерске, она поступает позже.

Введут ли графики подачи воды зимой

В то же время, в КГГА отрицали распространенную в сети информацию о возможных графиках подачи воды зимой во время длительных отключений света после российских атак.

Там подчеркнули, что объекты водоснабжения являются частью критической инфраструктуры, которую в приоритете запитывают электричеством.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на директора Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александра Шкиня писал , что во время длительных отключений электроэнергии в большинстве городов Украины воду в многоквартирные дома будут подавать по графику. В то же время жильцы верхних этажей могут столкнуться с перебоями водоснабжения.