Аналитики Goldman Sachs пересмотрели в сторону повышения прогнозы стоимости нефти на конец текущего года и на 2027 год. Об этом говорится в отчете финучреждения. Обновленные оценки обусловлены ростом рисков перебоев с поставкой топлива на мировой рынок. Согласно отчету инвестиционного банка, ожидаемая цена нефти марки Brent в декабре 2026 года составит $105 за баррель против предварительной отметки в $90. Прогноз средней стоимости на 2027 год подняли с $80 до $88 за баррель. Ключевым фактором пересмотра котировок стало ожидание эскалации напряженности на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в Конгресс США. Эксперты отмечают, что это чревато дальнейшим сокращением экспорта из региона и формирует дополнительную премию за риск в краткосрочной перспективе. По оценкам аналитиков, в случае сохранения отставания добычи в Персидском заливе на 3,5 млн баррелей в сутки против уровня 2025 года, средняя цена Brent в 2027 году может составить $130 за баррель. В то же время оперативное возобновление производства способно опустить котировки до $60−70 за баррель. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Энергетика / Аналитики Goldman Sachs изменили прогноз цен на нефть — прогноз на 2027