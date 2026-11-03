Аналитики Goldman Sachs пересмотрели в сторону повышения прогнозы стоимости нефти на конец текущего года и на 2027 год.

Об этом говорится в отчете финучреждения.

Обновленные оценки обусловлены ростом рисков перебоев с поставкой топлива на мировой рынок.

Согласно отчету инвестиционного банка, ожидаемая цена нефти марки Brent в декабре 2026 года составит $105 за баррель против предварительной отметки в $90.

Прогноз средней стоимости на 2027 год подняли с $80 до $88 за баррель.

Ключевым фактором пересмотра котировок стало ожидание эскалации напряженности на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в Конгресс США. Эксперты отмечают, что это чревато дальнейшим сокращением экспорта из региона и формирует дополнительную премию за риск в краткосрочной перспективе.

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По оценкам аналитиков, в случае сохранения отставания добычи в Персидском заливе на 3,5 млн баррелей в сутки против уровня 2025 года, средняя цена Brent в 2027 году может составить $130 за баррель.