В Украине определили места, где разместят малые электростанции, — Минэнерго — Finance.ua
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В Украине определили места, где разместят малые электростанции, — Минэнерго

Энергетика
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В Украине определили места, где разместят малые электростанции, — Минэнерго
В Украине определили места, где разместят малые электростанции, — Минэнерго
Для наращивания мощностей к следующей зиме ведется активная работа с международными партнерами, бизнесом и местными властями для установления распределенной генерации на местах.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.
«По всей территории страны определены локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки, позволяющие обеспечить критические потребности в электроснабжении в холодный период», — сказал министр во время встречи с директором Секретариата Энергетического сообщества Артуром Лорковским.
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Стороны обсудили возможность закупок соответствующего оборудования за средства Фонда поддержки энергетики Украины, созданного весной 2022 года. Общая сумма взносов доноров в Фонд (перечисленных и анонсированных) составляет более 545 млн евро.
По словам Артура Лорковского, по результатам проведенной в Берлине Конференции по восстановлению Украины в Фонд ожидаются новые поступления от доноров.
Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам логистики поставки Украине энергетического оборудования от стран-партнеров, а также защите энергетических объектов.
Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшей интеграции украинского электроэнергетического рынка в европейский и законопроекты, важные для ее реализации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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