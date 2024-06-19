Украина включила в сеть подаренную США газотурбинную мини-ТЭС — Finance.ua
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Украина включила в сеть подаренную США газотурбинную мини-ТЭС

Энергетика
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Украина включила в сеть газотурбинную мобильную электростанцию ​​General Electric мощностью 28 МВт, которую USAID передали «Энергоатому» еще в феврале 2023 года.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Она работает», — сказал министр на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в понедельник, 17 июня.
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Электростанцию, произведенную в США компанией General Electric, привезли в Украину еще в феврале 2023 года, но из-за задержки с поступлением необходимых составляющих ее тестовый запуск состоялся только в октябре 2023 года.
Справка. «Энергоатом» узнал, что у установки нет всех необходимых для ее запуска модулей, только 10 мая, когда в Украину прибыл инженер Tetra Tech и украинские специалисты смогли ознакомиться с содержанием поставки.
По материалам:
theБабель
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