Украина включила в сеть подаренную США газотурбинную мини-ТЭС — Finance.ua

Украина включила в сеть подаренную США газотурбинную мини-ТЭС Сегодня 11:31 — Энергетика

Украина включила в сеть газотурбинную мобильную электростанцию ​​General Electric мощностью 28 МВт, которую USAID передали «Энергоатому» еще в феврале 2023 года.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Она работает», — сказал министр на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в понедельник, 17 июня.

Электростанцию, произведенную в США компанией General Electric, привезли в Украину еще в феврале 2023 года, но из-за задержки с поступлением необходимых составляющих ее тестовый запуск состоялся только в октябре 2023 года.

Справка. «Энергоатом» узнал, что у установки нет всех необходимых для ее запуска модулей, только 10 мая, когда в Украину прибыл инженер Tetra Tech и украинские специалисты смогли ознакомиться с содержанием поставки.

theБабель По материалам:

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