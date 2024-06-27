В Минэнерго рассказали о планах по установке 1 ГВт маневренной газовой генерации — Finance.ua

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В Минэнерго рассказали о планах по установке 1 ГВт маневренной газовой генерации

Энергетика
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В Минэнерго рассказали о планах по установке 1 ГВт маневренной газовой генерации
В Минэнерго рассказали о планах по установке 1 ГВт маневренной газовой генерации
Министерство энергетики считает реалистичным планы по установке до 1 ГВт маневренной газовой генерации в 2024 году, так на сегодняшний день уже подключено к энергосистеме несколько десятков МВт, при этом несколько сотен МВт находится в стадии подключения.
Об этом в комментарии Общественному рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
«На сегодняшний день есть установленные уже соответствующие объекты в отдельных областях. Наш прогноз до 1 ГВт установления мощности — он реалистичен, подтвержден четкими конкретными проектами», — сказал он.
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По словам Колесника, часть из них уже в стадии присоединения, часть из них — в стадии установления таких объектов.
По его словам, их дислокация — фактически в каждой области, то есть такая работа ведется комплексно.
«Мы можем сказать, что несколько десятков МВт на сегодня уже есть, они установлены, несколько сотен МВт в стадии подключения, с установкой с четкими датами. Поэтому в совокупном количестве мы видим, что до 1 ГВт точно будет установлена ​​распределительная генерация», — сказал Колесник.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена построить 1 ГВт маневренной газовой генерации в 2024 году и еще 4 ГВт — в течение следующих ближайших лет;
  • Зеленский сообщил, что в результате ударов российских ракет и дронов в Украине уничтожено уже 9 ГВт мощностей, при том что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.
По материалам:
Українські Новини
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