Крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины решила производить электроэнергию — Finance.ua

Крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины решила производить электроэнергию
Укрнафта начнет строить маневренную генерацию электроэнергии — газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Источником энергии будет газ, добываемый компанией параллельно с нефтью. Деньги на строительство электростанций компания получит от Европейского банка реконструкции и развития.
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«Это органичный шаг компании по расширению цепочки добавленной стоимости, когда не газ продают как товар, а непосредственно электроэнергию. В среднесрочной перспективе это позволит поддержать энергосистему Украины, которая пострадала от атак российских террористов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 300 млн евро, что поможет обеспечить стабильное электроснабжение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «ЕБРР аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо», — отметил Шмыгаль.
Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.
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