Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше — Finance.ua

Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше Сегодня 13:00 — Энергетика

Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше

Длительные отключения света в Киеве и некоторых городах страны, достигающие почти 7 часов кряду, вызваны превышением лимитов потребления электроэнергии. Украина потеряла около 9 ГВт генерации и ее разрушение продолжается, поэтому лето будет сложным.

Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», ДТЭК и Минэнерго.

Как формируются лимиты

НЭК «Укрэнерго» ежедневно доводит до облэнерго в каждой области лимиты потребления. Эти лимиты формируются следующим образом: диспетчерский центр «Укрэнерго» анализирует прогноз потребления по стране и в соответствии с имеющейся мощностью в энергосистеме распределяет объем дефицита равномерно по каждому региону. То есть сообщает о проценте необходимого сокращения потребления.

Облэнерго, в свою очередь, от лимитов «Укрэнерго» облэнерго вычитают потребление критической инфраструктуры, которую невозможно отключать. К критической инфраструктуре относятся: водоканалы, больницы, военные объекты. Остаток доступной мощности распределяется для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса. Для этого облэнерго составляет графики почасовых отключений, разбивая потребителей на очереди.

Почему разные объемы потребления в областях

В «Укрэнерго» подчеркивают, что объемы потребления каждой области разные. «Это связано с тем, что в некоторых регионах критической инфраструктуры больше. Также на соблюдение лимитов кожного региона оказывает влияние наличие у домохозяйств солнечных электростанций (СЭС). В солнечную погоду такие домохозяйства не потребляют э/э из сети, так что больше электричества облэнерго могут распределить другим потребителям», — отметили в Укрэнерго.

Аварийные отключения как вынужденный шаг

Превышать лимиты нельзя, поскольку это подвергает угрозе работу энергосистемы и может привести к масштабной аварии в энергосистеме. Поэтому если область превышает установленный лимит потребления, диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять аварийные отключения немедленно, чтобы удержать баланс. В частности, 4 июня, к таким мерам из-за превышения лимитов пришлось прибегать в 12 областях и г. Киеве. 4 июня также пришлось проводить аварийные отключения.

При аварийных ограничениях плановые почасовые графики бездействуют, и возможно отключение объектов критической инфраструктуры.

Относительно 7-часовых отключений, Киев

Дефицит электроэнергии существует по всем дням, поэтому отключения проводят во всех регионах, но ситуация в Киеве более сложная, отметил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. «В Киеве ситуация сложнее, чем в других областях, потому что в Киеве значительное количество критической инфраструктуры, которую нельзя отключать. Поэтому сейчас в Киеве уровень отключений немного больше, чем в других регионах, кроме обычно таких сложных регионов как Харьков или Запорожье», — сказал Сахарук в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас решается вопрос, как сделать так, чтобы уровень отключений в Киеве был такой же, как и по всей стране.

Но отметим, что в результате 6 российских массированных атак на украинские электростанции объем дефицита в энергосистеме значительный. Повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. И с ростом температуры воздуха дефицит увеличивается, поскольку растет потребление электроэнергии (кондиционеры, охлаждающие устройства). Соответственно, облэнерго должны распределить в этих условиях существующую в системе после атак мощность таким образом, чтобы не выходить за лимиты.

Как долго могут действовать графики отключений

Графики почасовых отключений из-за постоянного дефицита в системе вследствие российских атак будут продолжаться по всей стране, пока не будет достаточно мощности в энергосистеме, чтобы компенсировать дефицит, сообщили в «Укрэнерго».

В компании отметили, что пытаются как можно больше поврежденных мощностей вернуть в работу к следующей зиме. Но риск дальнейших массированных российских атак на энергосистему очень высок, что усложняет прогноз. «Следует также помнить, что лето — традиционный период ремонтов и подготовки к зиме атомных блоков, которые отключают поочередно для проведения необходимых работ. Кроме того, летом снижена работа гидроэлектростанций, поскольку половодье уже завершилось», — отметили в компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.