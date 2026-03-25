Киев выделил на план устойчивости более 10 млрд грн Сегодня 14:12 — Казна и Политика

Киев выделил на план устойчивости более 10 млрд грн

Киев уже начал подготовку к следующему отопительному сезону и реализует план энергоустойчивости. На это предусмотрено более 10 млрд грн, а с помощью государства столица сможет сделать гораздо больше.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в эфире телеканала «Киев».

«Мы уже выполняем четкий перечень запланированных работ. В частности, работаем по направлениям физической защиты объектов и развития сферы когенерации в Киеве, уделяя значительное внимание подготовке жилых домов. Все время до начала отопительного сезона мы должны использовать максимально эффективно, чтобы укрепить город и нарастить нашу общую устойчивость. Разработанный городом план довольно объемный и комплексный. Киев готовится не только к следующей зиме, а глобально, на годы вперед. Ведь план устойчивости включает как краткосрочные, так и среднесрочные проекты», — сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что город предусмотрел на запланированные мероприятия более 10 млрд грн. При этом выразил надежду, что государство также активно примет участие, чтобы столица максимально подготовилась к следующим вызовам.

«Совместно с государством мы сможем выполнить гораздо больше», — подчеркнул заместитель Виталия Кличко.

Пантелеев акцентировал, что планируемые мероприятия представляют собой проекты национального масштаба. Поскольку полностью внедрить модель децентрализации энергетики за короткие сроки фактически невозможно, эти проекты рассчитаны на два-три года и более.

Ранее писали, что мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны.

Справка Finance.ua:

В начале марта Киев представил предложения плана энергостойкости на заседании СНБО, однако его не утвердили и не включили в бюджет помощи — единственный из всех городов Украины.

10 марта план утвердил Киевсовет, а 20-го его представили на заседании Координационного штаба. Однако власти снова отправили план на доработку до начала апреля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.