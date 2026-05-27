Эксперт объяснил, как повышение тарифов «Укрэнерго» ударит по кошелькам украинцев Сегодня 09:44 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 июля 2026 года повысить тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. Это уже третье повышение тарифа в течение года.

Об этом в комментарии «Коммерсант-Украинский» заявил эксперт в сфере ЖКХ и энергетики Олег Попенко.

По словам Попенко, тарифы Укрэнерго повышались с 1 января, с 1 апреля и сейчас повысят еще на 20% с 1 июля. То есть это не одно повышение, а три подряд повышения в течение года. Прямо с 1 июля украинцы не увидят изменений в платежках.

«Прямо сейчас не будет влияния на платежки населения. Но это не значит, что это не повлияет на платежки украинцев позже», — отметил он.

Эксперт пояснил, что тариф на передачу электроэнергии является одной из составляющих формирования рыночной стоимости электроэнергии.

«Повышение тарифов на передачу „Укрэнерго“ напрямую влияет на формирование рыночной стоимости электроэнергии», — подчеркнул Попенко.

Он также заявил, что в будущем власти могут постепенно повышать тарифы для населения.

«Я получил письмо от Минэкономики, где было прописано, что они планируют повысить тарифы в 2026, 2027 и 2028 годах по 20% ежегодно», — сказал эксперт.

По оценке Попенко, нынешняя рыночная стоимость электроэнергии уже достигает 9−10 гривен за кВт-ч, а в отдельные периоды достигала 15−18 гривен.

Последствия для малого бизнеса и промышленности

Также эксперт предупредил о последствиях для малого бизнеса и промышленности.

По его словам, рост тарифов уже повлиял на работу общепита.

«В первую очередь мы увидели большое количество закрытий малых кафе в Киеве. Около 400 были закрыты только за первые три месяца (400 или 4000, здесь я могу ошибаться) небольших ресторанов, кофеен, которые были закрыты в Киеве за первый квартал, потому что на них напрямую повлияла стоимость электроэнергии. Они не могут при такой цене продавать кофе, потому что его никто не будет покупать там условно по 100, 150 или 200 гривен за чашку. Поэтому здесь речь идет о малых предприятиях, которые не являются конкурентоспособными», — отметил Попенко.

По словам Попенко, больше всего могут пострадать энергоемкие предприятия — водоканалы, металлургические комбинаты, хлебопекарни, а также малый бизнес, в том числе парикмахерские и небольшие ФЛП.

«Это повлияет на инфляцию, на стоимость продуктов, на стоимость услуг и даже на аренду для бизнеса», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с 1 июля 2026 года повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-ч (без НДС).

