Железнодорожникам вернули право на оздоровительные выплаты через суд

Суд признал незаконными действия «Укрзализныци» по прекращению выплат, предусмотренных коллективными договорами и Отраслевым соглашением. Также недействительными признаны отдельные решения правления компании, которыми в 2022 году был остановлен ряд социальных гарантий для работников. В результате суд упразднил соответствующие положения и фактически восстановил право железнодорожников на получение материальной помощи.
Спор между профсоюзом и «Укрзализныцей» начался после начала полномасштабного вторжения рф. 14 марта 2022 г. правление УЗ в одностороннем порядке приняло решение о приостановлении действия отдельных положений Отраслевого соглашения и коллективных договоров, которые предусматривали выплаты на оздоровление работников.
В результате оздоровительные выплаты были фактически отменены. Частично они были возобновлены только в июне 2024 года, однако в значительно меньшем объеме.
В Профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей Украины отмечали, что решения «Укрзализныци» были приняты без согласования с профсоюзными органами и без официального внесения изменений в Отраслевое соглашение и коллективные договоры.