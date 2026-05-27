0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Железнодорожникам вернули право на оздоровительные выплаты через суд

Энергетика
34
Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины против АО «Укрзализныця» об остановке выплат материальной помощи на оздоровление.
Общая сумма долга перед железнодорожниками, по оценкам профсоюза, составляет 6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза.
Суд признал незаконными действия «Укрзализныци» по прекращению выплат, предусмотренных коллективными договорами и Отраслевым соглашением. Также недействительными признаны отдельные решения правления компании, которыми в 2022 году был остановлен ряд социальных гарантий для работников. В результате суд упразднил соответствующие положения и фактически восстановил право железнодорожников на получение материальной помощи.
Спор между профсоюзом и «Укрзализныцей» начался после начала полномасштабного вторжения рф. 14 марта 2022 г. правление УЗ в одностороннем порядке приняло решение о приостановлении действия отдельных положений Отраслевого соглашения и коллективных договоров, которые предусматривали выплаты на оздоровление работников.
В результате оздоровительные выплаты были фактически отменены. Частично они были возобновлены только в июне 2024 года, однако в значительно меньшем объеме.
В Профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей Украины отмечали, что решения «Укрзализныци» были приняты без согласования с профсоюзными органами и без официального внесения изменений в Отраслевое соглашение и коллективные договоры.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems