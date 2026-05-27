Железнодорожникам вернули право на оздоровительные выплаты через суд

Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины против АО «Укрзализныця» об остановке выплат материальной помощи на оздоровление.

Общая сумма долга перед железнодорожниками, по оценкам профсоюза, составляет 6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза.

Суд признал незаконными действия «Укрзализныци» по прекращению выплат, предусмотренных коллективными договорами и Отраслевым соглашением. Также недействительными признаны отдельные решения правления компании, которыми в 2022 году был остановлен ряд социальных гарантий для работников. В результате суд упразднил соответствующие положения и фактически восстановил право железнодорожников на получение материальной помощи.

Спор между профсоюзом и «Укрзализныцей» начался после начала полномасштабного вторжения рф. 14 марта 2022 г. правление УЗ в одностороннем порядке приняло решение о приостановлении действия отдельных положений Отраслевого соглашения и коллективных договоров, которые предусматривали выплаты на оздоровление работников.

В результате оздоровительные выплаты были фактически отменены. Частично они были возобновлены только в июне 2024 года, однако в значительно меньшем объеме.

В Профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей Украины отмечали, что решения «Укрзализныци» были приняты без согласования с профсоюзными органами и без официального внесения изменений в Отраслевое соглашение и коллективные договоры.

