З 1 липня планують підвищити вартість передачі електроенергії: як зміняться тарифи Сьогодні 09:33 — Енергетика

Проєкт постанови передбачає, що нові тарифи діятимуть з 1 липня до 31 грудня 2026 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 липня 2026 року підвищити тариф на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ).

Відповідний проєкт постанови Регулятор планує розглянути для схвалення на засіданні 26 травня. Остаточне рішення буде прийнято згодом, за результатами обговорень.

Нові тарифи «Укренерго»

Згідно з проєктом рішення, для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф може зрости на 42% - до 535,97 грн/МВт-год (без ПДВ).

У структурі нового тарифу складова на виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробництва електроенергії з ВДЕ становитиме 367,56 грн/МВт-год.

Також НКРЕКП пропонує з 1 липня підвищити тарифи на розподіл електроенергії. У середньому тарифи можуть зрости на 7%.

Причини перегляду тарифу

Як зазначається в обґрунтуванні до проєкту постанови, НЕК «Укренерго» звернулося до Регулятора з пропозицією переглянути тариф через погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Серед основних причин перегляду тарифу:

зниження прогнозного обсягу передачі електроенергії у 2026 році до 89,6 млн МВт-год;

зростання витрат на компенсацію технологічних втрат електроенергії;

збільшення витрат на ремонти через обстріли енергетичної інфраструктури;

зростання витрат на обмеження генерації ВДЕ;

збільшення фінансових витрат та витрат на обслуговування «зелених» облігацій.

