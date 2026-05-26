З 1 липня планують підвищити вартість передачі електроенергії: як зміняться тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 липня 2026 року підвищити тариф на передачу електроенергії для НЕК «Укренерго» на 21,6% - до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ).
Проєкт постанови передбачає, що нові тарифи діятимуть з 1 липня до 31 грудня 2026 року.
Також НКРЕКП пропонує з 1 липня підвищити тарифи на розподіл електроенергії. У середньому тарифи можуть зрости на 7%.
Причини перегляду тарифу
Як зазначається в обґрунтуванні до проєкту постанови, НЕК «Укренерго» звернулося до Регулятора з пропозицією переглянути тариф через погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
Серед основних причин перегляду тарифу:
зниження прогнозного обсягу передачі електроенергії у 2026 році до 89,6 млн МВт-год;
зростання витрат на компенсацію технологічних втрат електроенергії;
збільшення витрат на ремонти через обстріли енергетичної інфраструктури;
зростання витрат на обмеження генерації ВДЕ;
збільшення фінансових витрат та витрат на обслуговування «зелених» облігацій.