Через Ормузьку протоку почали виходити танкери, які майже три місяці були заблоковані

Через Ормузьку протоку почали виходити нафтові та газові танкери, які майже три місяці були заблоковані на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном.
Про це пише Reuters із посиланням на моніторингові сервіси LSEG і Kpler та джерела.

Із регіону виходять газові та нафтові танкери

Йдеться про танкери Fuwairit та Al Rayyan, які прямують до Пакистану та Китаю. Обидва перевозять скраплений газ із катарського порту Рас-Лаффан.
Крім того, великий нафтовий танкер Eagle Verona, який перевозить майже два мільйони барелів іракської нафти, вирушив до китайського порту Нінбо.
За даними джерел Reuters, Еagle Verona належав до семи суден, для яких Малайзія просила в Ірану дозволу на транзит. Наразі п’ять із них уже залишили регіон.
До початку війни проти Ірану через протоку щодня проходили від 125 до 140 суден. Зараз у Перській затоці залишаються сотні кораблів та близько 20 тисяч моряків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав, що розвиток подій, при якому навігація через Ормузьку протоку не відновиться до серпня, загрожує глобальній економіці спадом, який можна порівняти зі світовою фінансовою кризою 2008 року.
Затяжна війна між США та Іраном продовжує впливати на світовий енергетичний ринок. На цьому тлі учасники ринку очікують, що ціни на нафту можуть надовго залишитися поблизу рекордних позначок.
За матеріалами:
theБабель
