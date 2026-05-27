Удешевление дизеля: резкое падение оптовых цен заставляет заправки менять ценники

Энергетика
25 мая резкое проседание внешнего рынка повлекло за собой на юге снижение цен на дизельное топливо на оптовые партии более чем на 2 грн/л.
К концу дня предложения опустились до 69 грн/л и даже ниже, хотя в начале рабочего дня стартовали с 71,50 грн/л.
Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы А-95 и опрос enkorr.
По словам участников рынка, потребители действовали более жестко в переговорах насчет цены. «Один из постоянных покупателей заявил, что при текущей конъюнктуре готов покупать не дороже чем по 65 грн/л», — рассказал один из оптовиков.
На западе, который был более инертным к переменам, ценник стартовал с 73,90 грн/л.
Такой уровень цен сегодня убыточный для оптовиков. Так, таможенная стоимость ресурса, который заходил на юг днем ​​ранее, была ниже 73,40 грн/л, на запад — 74,40−77,78 грн/л в зависимости от поставщика.
По материалам:
Finance.ua
