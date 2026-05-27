Удешевление дизеля: резкое падение оптовых цен заставляет заправки менять ценники Сегодня 19:45 — Энергетика

25 мая резкое проседание внешнего рынка повлекло за собой на юге снижение цен на дизельное топливо на оптовые партии более чем на 2 грн/л.

К концу дня предложения опустились до 69 грн/л и даже ниже, хотя в начале рабочего дня стартовали с 71,50 грн/л.

Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы А-95 и опрос enkorr.

По словам участников рынка, потребители действовали более жестко в переговорах насчет цены. «Один из постоянных покупателей заявил, что при текущей конъюнктуре готов покупать не дороже чем по 65 грн/л», — рассказал один из оптовиков.

На западе, который был более инертным к переменам, ценник стартовал с 73,90 грн/л.

Такой уровень цен сегодня убыточный для оптовиков. Так, таможенная стоимость ресурса, который заходил на юг днем ​​ранее, была ниже 73,40 грн/л, на запад — 74,40−77,78 грн/л в зависимости от поставщика.

