В Германии снова будут выплачивать субсидии на электромобили

Электромобиль

В Германии с 1 января 2026 возобновили программу субсидий на электромобили и гибриды. Выплаты уже действовали раньше — с 2016 года, однако в 2023 году их отменили. Теперь правительство возвращает поддержку, чтобы стимулировать покупку экологического транспорта, в первую очередь, среди семей с невысокими доходами и детьми.

По данным немецких властей, в 2025 году каждый пятый новый автомобиль в стране был электрическим.

Об этом пишет DW

От чего зависит размер выплат

Сумма субсидии варьируется в зависимости от типа авто, дохода и количества детей в семье.

Базовая выплата составляет 3 тыс. евро — ее могут получить домохозяйства с годовым доходом до 80 тыс. евро (брутто). Дополнительно предусмотрено по 500 евро за каждого ребенка, но не больше чем за двоих.

Большие суммы доступны для семей с меньшими доходами:

до 4 тыс. евро — при доходе до 60 тыс. евро;

до 5 тыс. евро — при доходе до 45 тыс. евро.

Максимальные выплаты возможны только при условии, что годовой доход не превышает 90 тыс. евро и в семье двое детей.

Условия получения субсидий

Программа распространяется исключительно на новые автомобили — как при покупке, так и при лизинге. В то же время, электрокар нельзя продавать в течение трех лет после получения субсидии.

Прием заявок планируется открыть в мае 2026 года. В то же время предусмотрена возможность оформить выплату задним числом, если автомобиль был приобретен в начале года.

Читайте также Самые популярные новые и подержанные электромобили среди украинцев (инфографика)

Общий бюджет программы составляет 3 млрд евро — этих средств должно хватить примерно на 800 тыс. автомобилей.

Критика и ожидания от программы

Программу уже критикуют из-за того, что она охватывает только новые авто. По мнению экспертов, семьи с соответствующим уровнем доходов чаще рассматривают подержанные автомобили, а не новые электрокары.

В немецком правительстве ожидают, что субсидии помогут сократить количество машин с двигателями внутреннего сгорания на дорогах. Критики же предлагают расширить поддержку — в частности, финансировать общественный транспорт и ввести дополнительное собрание для авто с ДВС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.