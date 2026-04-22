0 800 307 555
Дорожный знак с плюсом: что он значит и где действует (фото)

Дорожный знак с плюсом: что он значит и где действует (фото)
Дорожный знак с плюсом: что он значит и где действует (фото)
Водители, путешествующие из Польши в северную Европу, должны обратить особое внимание на один характерный дорожный знак, который часто можно увидеть на улицах норвежских городов.
Об этом пишет польское издание motoryzacja.interia.
Это синий знак с контуром автомобиля, внутри которого находится знак плюс и номер.
Хотя он может показаться незаметным, он содержит важную информацию, а его игнорирование может привести к большому штрафу. Незнание правил не защищает от последствий.

Что значит

Синий знак с контуром автомобиля, знаком «плюс» и цифрами информирует водителей о общих полосах движения — полосах, зарезервированных исключительно для транспортных средств, перевозящих водителя и не менее двух пассажиров.
Это решение, известное на Западе как «совместное использование автомобилей», было популярным в Соединенных Штатах и ​​Канаде в течение многих лет. Она также все чаще внедряется в европейских странах, таких как Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия.
Полосы для совместного использования автомобилей (carboning lanes) в первую очередь предназначены для увеличения пропускной способности дорог в городских пробках. Их внедрение имело целью сократить время путешествия и сделать его более предсказуемым, что, в свою очередь, привлекло водителей путешествовать вместе, а не в одиночку.

Кто может пользоваться общей полосой

В случае с норвежским «информационным знаком № 509» правила четко определяют, кто может пользоваться общей полосой движения. Автобусы, такси и пассажирские средства имеют приоритетный доступ.
Важно, что обычные легковые автомобили также могут пользоваться полосой при условии, что они перевозят по меньшей мере такое количество людей, как указано на знаке, обычно двух или трех.
После внесения изменений в правила в 2005 году транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, такие как электрические и водородные транспортные средства, также были включены в группу транспортных средств, отвечающих требованиям.

Какие штрафы

Использование полосы с отметкой «509» без соблюдения минимального требования по количеству пассажиров может быть дорогостоящим. Согласно норвежскому тарифу, штраф за такое нарушение составляет 5500 крон, или почти 2000 злотых.
Важно, что не только полицейские патрули следят за соблюдением правил; норвежские власти имеют передовые системы камер, которые могут точно определить количество людей в транспортном средстве.
Ранее писали, что в 2025 году в Испании обновили каталог дорожных знаков. Но один из них уже вызывает неразбериху среди водителей — его почти никто не понимает. Речь о знаке P-35 «Плетение» (Trenzado). Знак предупреждает о зоне переплетения — участок, где сливаются или разделяются полосы, и где транспортные потоки пересекаются, создавая повышенный риск столкновений.
Также в Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения.
В то же время, Европейская система дорожных знаков имеет целую палитру символов с изображением радиоволн. Есть десятки разновидностей подобных знаков — они отличаются формой, цветом и содержанием сообщения. Одни предупреждают о зоне контроля скорости, другие сигнализируют об автоматической фиксации нарушений.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
