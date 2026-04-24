Место для вашей рекламы

Китайские бренды захватили почти 30% рынка plug-in гибридов в Европе

Технологии&Авто
Гибридный внедорожник Seal U DM-i от BYD
Китайские автомобильные бренды увеличили продажи plug-in гибридов в Европе и заняли около 30% этого сегмента в марте 2026 года.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитики Dataforce.

Рост продаж

Продажи таких автомобилей выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом китайские автомобили заняли 9,4% европейского рынка в марте. Продажи почти удвоились в годовом исчислении и достигли 140 094 единиц.

Основные драйверы рынка

Основным драйвером роста стала компания BYD, в частности, благодаря моделям Seal U и Atto 2. Высокий спрос также зафиксировали на plug-in гибриды брендов Chery, в частности Jaecoo и Omoda.
Популярность китайских автомобилей связывают с более низкой ценой и акцентом на технологиях. Введенные ЕС пошлины на электромобили китайского производства не остановили рост их доли на рынке.
Европейские производители одновременно сталкиваются с понижением продаж в Китае и ростом издержек из-за торговых ограничений США. Это ужесточает конкуренцию на их основном рынке.

Планы локализации производства

Китайские компании также рассматривают локализацию производства в Европе. В частности, Stellantis ведет переговоры с Dongfeng по совместному производству, а Xpeng планирует расширение производственных мощностей за пределами Китая с 2026 года.
В Великобритании модель Jaecoo 7 впервые стала самым продаваемым автомобилем месяца, опередив Ford Puma и Nissan Qashqai.
По материалам:
mezha.media
АвтоГибрид
Место для вашей рекламы
