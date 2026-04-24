Китайские бренды захватили почти 30% рынка plug-in гибридов в Европе
Китайские автомобильные бренды увеличили продажи plug-in гибридов в Европе и заняли около 30% этого сегмента в марте 2026 года.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитики Dataforce.
Рост продаж
Продажи таких автомобилей выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом китайские автомобили заняли 9,4% европейского рынка в марте. Продажи почти удвоились в годовом исчислении и достигли 140 094 единиц.
Основные драйверы рынка
Основным драйвером роста стала компания BYD, в частности, благодаря моделям Seal U и Atto 2. Высокий спрос также зафиксировали на plug-in гибриды брендов Chery, в частности Jaecoo и Omoda.
Популярность китайских автомобилей связывают с более низкой ценой и акцентом на технологиях. Введенные ЕС пошлины на электромобили китайского производства не остановили рост их доли на рынке.
Европейские производители одновременно сталкиваются с понижением продаж в Китае и ростом издержек из-за торговых ограничений США. Это ужесточает конкуренцию на их основном рынке.
Планы локализации производства
Китайские компании также рассматривают локализацию производства в Европе. В частности, Stellantis ведет переговоры с Dongfeng по совместному производству, а Xpeng планирует расширение производственных мощностей за пределами Китая с 2026 года.
В Великобритании модель Jaecoo 7 впервые стала самым продаваемым автомобилем месяца, опередив Ford Puma и Nissan Qashqai.
