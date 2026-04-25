Место для вашей рекламы

Hyundai представила новый компактный Ioniq 3 (фото)

Hyundai официально представила новый электромобиль Ioniq 3 для европейского рынка.
Модель стала самой доступной в линейке Ioniq и позиционируется как компактный аэрохэтчбек, который займет нишу ниже Kona Electric и фактически станет младшим братом Ioniq 5.
Новинка построена на платформе E-GMP, которую она разделяет с Kia EV3 и EV4. Длина кузова составляет 4155−4170 мм, что близко к Hyundai Bayon, но колесная база 2680 мм соответствует Elantra. В модельном ряду электрокар расположился между Inster и Kona Electric.
Внешность серийной версии заметно упростили по сравнению с концептом. От асимметричной двери отказались в пользу классической пятидверной схемы. Впереди установлена ​​разделенная светотехника, а характерные световые элементы формируют стилизованную «H». Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,263.
Среди особенностей дизайна:
  • укороченная корма со сплит-окном и встроенным спойлером;
  • более массивные панели кузова и пластиковая защита по периметру;
  • версия N Line со спортивными бамперами, диффузором и 19-дюймовыми дисками;
  • контрастные черные элементы крыши, стоек и порогов.
Интерьер нацелен на практичность и технологии. Центральное место занимает отдельный дисплей диагональю 14,6 дюйма, в то время как базовые версии получат экран 12,9 дюйма с цифровой приборной панелью. Мультимедиа работает на новой платформе Pleos с интеграцией Google.
Среди оснащения:
  • физические кнопки управления климатом;
  • селектор трансмиссии на правом подрулевом рычаге;
  • двухуровневая центральная консоль с отсеками и беспроводной зарядкой;
  • вентилируемые и подогреваемые сиденья Relaxation Seats;
  • панорамная крыша, аудиосистема Bose и комплекс Hyundai SmartSense;
  • багажник на 441 л с дополнительным отсеком под полом.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
