Hyundai представила новый компактный Ioniq 3 (фото) Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

Hyundai официально представила новый электромобиль Ioniq 3 для европейского рынка.

Модель стала самой доступной в линейке Ioniq и позиционируется как компактный аэрохэтчбек, который займет нишу ниже Kona Electric и фактически станет младшим братом Ioniq 5.

Новинка построена на платформе E-GMP, которую она разделяет с Kia EV3 и EV4. Длина кузова составляет 4155−4170 мм, что близко к Hyundai Bayon, но колесная база 2680 мм соответствует Elantra. В модельном ряду электрокар расположился между Inster и Kona Electric.

Внешность серийной версии заметно упростили по сравнению с концептом. От асимметричной двери отказались в пользу классической пятидверной схемы. Впереди установлена ​​разделенная светотехника, а характерные световые элементы формируют стилизованную «H». Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,263.

Среди особенностей дизайна:

укороченная корма со сплит-окном и встроенным спойлером;

более массивные панели кузова и пластиковая защита по периметру;

версия N Line со спортивными бамперами, диффузором и 19-дюймовыми дисками;

контрастные черные элементы крыши, стоек и порогов.

Интерьер нацелен на практичность и технологии. Центральное место занимает отдельный дисплей диагональю 14,6 дюйма, в то время как базовые версии получат экран 12,9 дюйма с цифровой приборной панелью. Мультимедиа работает на новой платформе Pleos с интеграцией Google.

Среди оснащения:

физические кнопки управления климатом;

селектор трансмиссии на правом подрулевом рычаге;

двухуровневая центральная консоль с отсеками и беспроводной зарядкой;

вентилируемые и подогреваемые сиденья Relaxation Seats;

панорамная крыша, аудиосистема Bose и комплекс Hyundai SmartSense;

багажник на 441 л с дополнительным отсеком под полом.

