Новый MacBook Neo стал самым простым в ремонте ноутбуком Apple

Недавно Apple выпустила свой самый дешевый ноутбук — MacBook Neo. И в то же время он стал наиболее пригодным для ремонта среди всех MacBook за последние годы. Эксперты по ремонту техники по iFixit оценили ремонтопригодность новинки в 6 из 10 баллов. Это может выглядеть как средний результат, но для линейки MacBook это самый высокий показатель примерно за 14 лет.

Разборка и ремонт MacBook Neo

Специалисты iFixit отметили несколько решений, существенно упрощающих ремонт MacBook Neo. Самое заметное среди них — аккумулятор закрепили винтами, а не клеем. Это переводит замену батареи из категории сложного ремонта на уровень обычной сервисной процедуры.

Еще одна особенность состоит в простой схеме разборки. После снятия нижней крышки пользователь получает быстрый доступ к ключевым компонентам: аккумулятору, динамикам, портам и трекпадам.

Кроме того, упрощенная конструкция антенны позволяет легко отделить дисплей во время ремонта.

А вот замена клавиатуры все еще требует много работы. Ее удерживают 41 винт и лента, но она уже не приклепана к верхней панели, как в некоторых других моделях.

Еще одно изменение проявляется в отказе от трекпада Force Touch в пользу механической конструкции, что также улучшает ремонтопригодность. Дополнительный плюс — все винты Torx Plus внутри корпуса имеют четкую маркировку, упрощающую обслуживание.

В ноутбуке используют модульные порты USB-C и аудиоразъемы, поэтому их можно заменить без кропотливого ремонта материнской платы. В ходе тестов Repair Assistant от Apple принял все установленные детали без проблем.

Впрочем, некоторые ограничения и замечания остались. Оперативная память и накопитель припаяны к плате, поэтому модернизировать их нельзя.

Также iFixit назвала винты pentalobe на нижней крышке «раздражительным» решением. Хотя динамики легко снимаются, но их качество оставляет желать лучшего.

Ноутбук Apple MacBook Neo стоит $599, а для студентов — $499. По словам iFixit, улучшенная ремонтопригодность может быть важна именно для образовательного сектора, где устройства часто закупают большими партиями.

Таким образом, MacBook Neo показывает, что Apple способна производить ноутбуки, которые действительно легче ремонтировать. Однако пока неизвестно, распространятся ли эти подходы на более дорогие модели MacBook Air или MacBook Pro — по крайней мере, такая ремонтопригодность остается преимуществом бюджетной версии.

