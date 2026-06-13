0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ

Технологии&Авто
2
Anthropic призвала замедлить развитие ИИ
Anthropic призвала замедлить развитие ИИ
Американская Anthropic призвала ведущие ИИ-лаборатории рассмотреть возможность замедления темпов развития этой технологии.
Об этом пишет WSJ.

Почему Anthropic призвала замедлить развитие ИИ

В компании отмечают, что ИИ-системы совершенствуются настолько быстро, что вскоре, возможно, смогут усовершенствоваться без участия человека, и это несет в себе существенные риски для общества.
Читайте также
Anthropic все больше передает процесс разработки ИИ непосредственно самим ИИ-системам, что значительно ускоряет работу, говорится в статье, опубликованной главой Anthropic Institute Мариной Фаваро и соучредителем компании Джеком Кларком.
«Если этот процесс продолжится, то при наличии достаточных вычислительных мощностей он может привести к появлению ИИ-системы, способной самостоятельно проектировать и разрабатывать свою следующую версию. Это называется рекурсивным самосовершенствованием. Мы еще не достигли этого этапа, и рекурсивное самосовершенствование неизбежно. Однако оно может наступить гораздо раньше, чем к этому будет готово большинство общественных институтов», — говорится в статье.
Эксперты отмечают, что в ближайшие годы возможности ИИ систем существенно возрастут.
Читайте также
«ИИ, способный самосовершенствоваться, стал бы важнейшим этапом в развитии технологий и мог бы принести колоссальную пользу человечеству — в науке, здравоохранении и многих других областях», — отмечают авторы статьи.

Риски потери контроля

Однако, по их словам, это также повышает риск того, что люди лишатся контроля над ИИ-системами.
«Если ИИ-системы смогут полностью создавать своих преемников, то вопросы обеспечения их безопасности, мониторинга и управления их поведением приобретут дополнительную важность», — подчеркивается в статье.
Авторы считают, что «полезно» было бы замедлить развитие ИИ, чтобы выиграть больше времени для осмысления возможных последствий и решения потенциальных проблем.
Читайте также
Anthropic Institute намерена принимать меры для создания механизмов для замедления развития ИИ.
При этом в компании отмечают, что для реального замедления развития этой технологии необходимо чтобы ведущие ИИ-лаборатории в разных странах мира договорились о прекращении разработок на одинаковых условиях.
Кроме того, понадобится механизм, позволяющий каждой из этих организаций убедиться, что другие участники действительно соблюдают договоренности и фактически остановили работы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems