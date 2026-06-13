Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Anthropic призвала замедлить развитие ИИ

Американская Anthropic призвала ведущие ИИ-лаборатории рассмотреть возможность замедления темпов развития этой технологии.

Об этом пишет WSJ.

Почему Anthropic призвала замедлить развитие ИИ

В компании отмечают, что ИИ-системы совершенствуются настолько быстро, что вскоре, возможно, смогут усовершенствоваться без участия человека, и это несет в себе существенные риски для общества.

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Anthropic все больше передает процесс разработки ИИ непосредственно самим ИИ-системам, что значительно ускоряет работу, говорится в статье, опубликованной главой Anthropic Institute Мариной Фаваро и соучредителем компании Джеком Кларком.

«Если этот процесс продолжится, то при наличии достаточных вычислительных мощностей он может привести к появлению ИИ-системы, способной самостоятельно проектировать и разрабатывать свою следующую версию. Это называется рекурсивным самосовершенствованием. Мы еще не достигли этого этапа, и рекурсивное самосовершенствование неизбежно. Однако оно может наступить гораздо раньше, чем к этому будет готово большинство общественных институтов», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы возможности ИИ систем существенно возрастут.

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«ИИ, способный самосовершенствоваться, стал бы важнейшим этапом в развитии технологий и мог бы принести колоссальную пользу человечеству — в науке, здравоохранении и многих других областях», — отмечают авторы статьи.

Риски потери контроля

Однако, по их словам, это также повышает риск того, что люди лишатся контроля над ИИ-системами.

«Если ИИ-системы смогут полностью создавать своих преемников, то вопросы обеспечения их безопасности, мониторинга и управления их поведением приобретут дополнительную важность», — подчеркивается в статье.

Авторы считают, что «полезно» было бы замедлить развитие ИИ, чтобы выиграть больше времени для осмысления возможных последствий и решения потенциальных проблем.

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Anthropic Institute намерена принимать меры для создания механизмов для замедления развития ИИ.

При этом в компании отмечают, что для реального замедления развития этой технологии необходимо чтобы ведущие ИИ-лаборатории в разных странах мира договорились о прекращении разработок на одинаковых условиях.

Кроме того, понадобится механизм, позволяющий каждой из этих организаций убедиться, что другие участники действительно соблюдают договоренности и фактически остановили работы.

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