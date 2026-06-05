Искусственный интеллект задействуют в работе ЦПАУ
Как будет помогать ИИ
- быстрые консультации: работники ЦПАУ и другие специалисты госсервисов смогут в режиме реального времени получать от ИИ точные подсказки и разъяснения любых услуг;
- повышение квалификации: искусственный интеллект автоматизирует учебные процессы, что позволит формировать запрос для повышения квалификации и мгновенно получать актуальные знания онлайн;
- удобная работа с документами: технология автоматизирует поиск нужной информации среди тысяч законов, постановлений и нормативных актов;
- улучшение сервиса: человеческий фактор сведется к минимуму, что сэкономит время администраторов. Как результат, люди будут получать услуги быстрее и качественнее, а процесс трансформации в ЦПАУ также будет происходить по концепции Agentic state;
- единая система: Минцифры создает цифровой инструмент на Платформе Центров Дія, который обеспечивает обмен информацией и быструю обратную связь по запросам граждан в единой системе для всех поставщиков услуг. Так информация будет предоставляться оперативно — там и тогда, где и когда это больше всего нужно.
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