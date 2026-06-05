Искусственный интеллект задействуют в работе ЦПАУ Сегодня 12:17

ЦПАУ

Правительство приняло постановление, позволяющее официально интегрировать ИИ в Национальную веб-платформу центров предоставления админуслуг (Платформа Центров Дія). Теперь администраторы ЦПАУ смогут использовать искусственный интеллект в работе.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, это поможет специалистам работать более эффективно, а украинцам — получать государственные сервисы еще быстрее.

Как будет помогать ИИ

Искусственный интеллект возьмет на себя рутину и поможет администраторам мгновенно получить нужную информацию.

Среди главных преимуществ внедрения ИИ:

быстрые консультации: работники ЦПАУ и другие специалисты госсервисов смогут в режиме реального времени получать от ИИ точные подсказки и разъяснения любых услуг;

работники ЦПАУ и другие специалисты госсервисов смогут в режиме реального времени получать от ИИ точные подсказки и разъяснения любых услуг; повышение квалификации: искусственный интеллект автоматизирует учебные процессы, что позволит формировать запрос для повышения квалификации и мгновенно получать актуальные знания онлайн;

искусственный интеллект автоматизирует учебные процессы, что позволит формировать запрос для повышения квалификации и мгновенно получать актуальные знания онлайн; удобная работа с документами: технология автоматизирует поиск нужной информации среди тысяч законов, постановлений и нормативных актов;

технология автоматизирует поиск нужной информации среди тысяч законов, постановлений и нормативных актов; улучшение сервиса: человеческий фактор сведется к минимуму, что сэкономит время администраторов. Как результат, люди будут получать услуги быстрее и качественнее, а процесс трансформации в ЦПАУ также будет происходить по концепции Agentic state;

человеческий фактор сведется к минимуму, что сэкономит время администраторов. Как результат, люди будут получать услуги быстрее и качественнее, а процесс трансформации в ЦПАУ также будет происходить по концепции Agentic state; единая система: Минцифры создает цифровой инструмент на Платформе Центров Дія, который обеспечивает обмен информацией и быструю обратную связь по запросам граждан в единой системе для всех поставщиков услуг. Так информация будет предоставляться оперативно — там и тогда, где и когда это больше всего нужно.

Правительство уже поддержало это решение, поэтому в ближайшее время новейшие инструменты начнут работать на практике и будут помогать специалистам по всей стране, говорят в Минцифры.

Ранее мы сообщали , что Украина добилась существенного прогресса в развитии искусственного интеллекта. По данным Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights, страна поднялась на 14 позиций и заняла 40 место среди 195 стран.

Известно, что Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM). Как писал Finance.ua, она станет основой для государственных сервисов, чата и AI-ассистентов. Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.