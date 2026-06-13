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Автомобили на бензине уйдут в прошлое, как лошади — Volkswagen

Технологии&Авто
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Компания уверена, что со временем потребители сами убедятся в преимуществах электрических авто
Компания уверена, что со временем потребители сами убедятся в преимуществах электрических авто
В Volkswagen полагают, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания со временем станут такой же редкостью, как лошади на современных дорогах.
Такое мнение высказал член правления компании по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Мартин Сандер, сообщает Motor1.
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По его словам, дискуссии вокруг возможных запретов на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей отвлекают от главного вопроса — преимуществ электромобилей.
В Volkswagen убеждены, что переход на электротранспорт состоится естественным путем, когда потребители сами убедятся в его преимуществах.
Сандер привел историческую аналогию с началом автомобильной эпохи. Он отметил, что когда-то люди использовали лошадей как основное средство передвижения, однако с появлением автомобилей постепенно перешли на более эффективный транспорт.
«Впоследствии все больше людей поняли, что для передвижения из точки, А в точку Б автомобиль намного лучше лошади. Сегодня, если посмотреть в окно, лошадей почти не видно — преимущественно это автомобили. Именно поэтому мне не нравится дискуссия о запрете ДВС. Все говорят только о дате запрета, а не о преимуществах новой технологии», — заявил Мартин Сандер.
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Речь идет о планах Европейского Союза по сокращению выбросов CO2 от автомобильного транспорта. Сначала ЕС планировал полностью запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, однако после давления со стороны автопроизводителей позиция была смягчена.
Несмотря на это, европейские регуляторы все еще требуют от производителей сократить средние выбросы автопарков на 90% к 2035 по сравнению с уровнем 2021-го. Это значительно усложняет перспективы традиционных бензиновых и дизельных моделей.
В Volkswagen считают, что для ускорения электромобильной революции важнее не вводить жесткие запреты, а развивать зарядную инфраструктуру, снижать стоимость электроэнергии и демонстрировать преимущества электрокаров.
В компании убеждены, что при таких условиях покупатели сами предпочтут электромобили, а машины с ДВС постепенно уйдут в историю.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
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