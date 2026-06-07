Польша будет производить электромобили под собственной маркой Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

Электромобиль на зарядке

В Польше в 2029 году планируют выпустить первые 100 тыс. электромобилей собственного производства. Для этого в городе Jaworzno должен быть построен новый завод полного цикла и центр разработок.

Об этом стало известно во время пресс-конференции, на которой подписали соглашение о финансировании проекта, сообщает Polske Radio.

Сколько денег направят на реализацию проекта

В мероприятии приняли участие представители правительства Польши, государственных фондов и компании ElectroMobility Poland.

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Они сообщили, что на реализацию проекта планируется направить 4,5 млрд злотых из программы KPO. Также было объявлено о сотрудничестве с технологическим партнером Foxconn.

По словам участников проекта, завод в Jaworzno будет работать как полноценная производственная площадка для электромобилей, которые будут поставляться не только на польский, но и европейские рынки.

Производство будет включать все ключевые этапы — от сварки кузовов и покраски до финальной сборки автомобилей и батарей.

Отдельно планируется создание центра исследований и разработок. Значительную часть компонентов будут поставлять польские и европейские компании.

Какие электрокары планируют выпускать

Проект предполагает производство трех моделей электромобилей, ориентированных на наиболее массовые сегменты — SUV, а также классы B и C.

Польша остается базовым рынком, однако в перспективе автомобили планируется поставлять на другие европейские рынки.

Отдельно отмечается, что запуск нового бренда потребует создания полной инфраструктуры — от маркетинга до сервисного обслуживания. Продажи планируется наращивать постепенно с выходом на полную производственную мощность в пределах примерно двух лет после запуска.

В рамках проекта Польша планирует создать около 70% локализации производства компонентов внутри страны и ЕС. Это, по словам участников инициативы, должно укрепить промышленную базу и цепи снабжения.

Отдельно подчеркивается, что хаб электромобильности станет площадкой для развития компетенций инженеров и специалистов в области новых технологий. Параллельно в Польше будет развиваться и водородный сектор — в частности, проект Power Up Hydrotech, который будет заниматься производством водородных топливных элементов и генераторов.

Технологический партнер проекта Foxconn будет обеспечивать передачу технологий и участие в создании производства полного цикла в Jaworzno.

Речь идет о строительстве сварочных, покрасочных и сборочных цехов, а также о производстве части компонентов батарей. В перспективе планируется создание R&D-центра, где будут разрабатываться новые поколения электромобилей.

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Особый акцент делается на развитии технологий будущего искусственного интеллекта, систем связи между автомобилями (connectivity) и технологий V2X.

По данным участников проекта, в Польше уже работает около 12 тысяч зарядных станций, из которых около 5 тысяч — быстрые.

Инфраструктура продолжает активно расширяться, и к 2029 году доступ к зарядной сети должен существенно улучшиться. Ожидается, что вместе с развитием инфраструктуры будет расти и рынок электромобилей.

В 2024—2025 годах в Польше зафиксирован рост продаж на уровне 161%. В прошлом году было продано около 44−45 тысяч новых электромобилей.

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