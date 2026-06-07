Польша будет производить электромобили под собственной маркой

Производство будет включать все ключевые этапы — от сварки кузовов и покраски до финальной сборки автомобилей и батарей.
Отдельно планируется создание центра исследований и разработок. Значительную часть компонентов будут поставлять польские и европейские компании.
Какие электрокары планируют выпускать
Проект предполагает производство трех моделей электромобилей, ориентированных на наиболее массовые сегменты — SUV, а также классы B и C.
Польша остается базовым рынком, однако в перспективе автомобили планируется поставлять на другие европейские рынки.
Отдельно отмечается, что запуск нового бренда потребует создания полной инфраструктуры — от маркетинга до сервисного обслуживания. Продажи планируется наращивать постепенно с выходом на полную производственную мощность в пределах примерно двух лет после запуска.
В рамках проекта Польша планирует создать около 70% локализации производства компонентов внутри страны и ЕС. Это, по словам участников инициативы, должно укрепить промышленную базу и цепи снабжения.
Отдельно подчеркивается, что хаб электромобильности станет площадкой для развития компетенций инженеров и специалистов в области новых технологий. Параллельно в Польше будет развиваться и водородный сектор — в частности, проект Power Up Hydrotech, который будет заниматься производством водородных топливных элементов и генераторов.
Технологический партнер проекта Foxconn будет обеспечивать передачу технологий и участие в создании производства полного цикла в Jaworzno.
Речь идет о строительстве сварочных, покрасочных и сборочных цехов, а также о производстве части компонентов батарей. В перспективе планируется создание R&D-центра, где будут разрабатываться новые поколения электромобилей.