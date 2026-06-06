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Какие электромобили покупают украинцы: ТОП-5 новых и подержанных моделей

Технологии&Авто
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Электромобили, выбираемые украинцами в этом году
Электромобили, выбираемые украинцами в этом году, Фото: magnific
За январь-апрель украинцы приобрели 8,5 тыс. электрических автомобилей. Наибольшую часть среди электрокаров, пополнивших украинский автопарк, составляли автомобили с пробегом.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, за первые 4 месяца 2026 года в Украине приобрели 1859 новых и 6641 подержанных электрокаров.

Самые популярные новые электромобили

Лидером среди новых электрокаров стал BYD Leopard 3, его избрали 312 покупателей.
В пятерку самых популярных также вошли:
  • BYD Sea Lion 06 EV — 216 авто;
  • Volkswagen ID. UNYX — 161 авто;
  • Zeekr 001 — 153 авто;
  • Zeekr 7X — 92 авто.

ТОП-5 электромобилей с пробегом

Среди б/у электрокаров наибольший спрос сохраняет Nissan Leaf. С начала года в Украине зарегистрировано 898 таких автомобилей.
Также в ТОП-5 попали:
  • Tesla Model 3 — 811 авто;
  • Tesla Model Y — 788 авто;
  • Kia Niro EV — 326 авто;
  • Chevrolet Bolt — 325 авто.
Ранее Finance.ua писал, что мировой рынок электромобилей продолжает быстро расти. В 2025 году продажи таких авто впервые превысили 20 млн. единиц, а уже в 2026 году показатель может достичь 23,4 млн. единиц.
Активнее всего электрокары покупают в Китае, Европе и США, а доля электромобилей среди новых авто в ряде стран уже превышает половину рынка.
По материалам:
Finance.ua
УкравтопромЭлектромобилиАвтоАвторынок Украины
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