Какие электромобили покупают украинцы: ТОП-5 новых и подержанных моделей Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

Электромобили, выбираемые украинцами в этом году, Фото: magnific

За январь-апрель украинцы приобрели 8,5 тыс. электрических автомобилей. Наибольшую часть среди электрокаров, пополнивших украинский автопарк, составляли автомобили с пробегом.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, за первые 4 месяца 2026 года в Украине приобрели 1859 новых и 6641 подержанных электрокаров.

Самые популярные новые электромобили

Лидером среди новых электрокаров стал BYD Leopard 3, его избрали 312 покупателей.

В пятерку самых популярных также вошли:

BYD Sea Lion 06 EV — 216 авто;

Volkswagen ID. UNYX — 161 авто;

Zeekr 001 — 153 авто;

Zeekr 7X — 92 авто.

ТОП-5 электромобилей с пробегом

Среди б/у электрокаров наибольший спрос сохраняет Nissan Leaf. С начала года в Украине зарегистрировано 898 таких автомобилей.

Также в ТОП-5 попали:

Tesla Model 3 — 811 авто;

Tesla Model Y — 788 авто;

Kia Niro EV — 326 авто;

Chevrolet Bolt — 325 авто.

Ранее Finance.ua писал , что мировой рынок электромобилей продолжает быстро расти. В 2025 году продажи таких авто впервые превысили 20 млн. единиц, а уже в 2026 году показатель может достичь 23,4 млн. единиц.

Активнее всего электрокары покупают в Китае, Европе и США, а доля электромобилей среди новых авто в ряде стран уже превышает половину рынка.

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