Самые популярные в Украине автомобили из США (инфографика)

Ford Escape - самое популярное подержанное авто из США

За январь-март украинцы приобрели 9467 подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего автовладельцы выбирали Ford Escape.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие авто выбирают украинцы

Наибольшую долю среди подержанных автомобилей из США составили бензиновые модели — 59%.

Доля электромобилей составила 19%, гибридов — 12%, дизельных авто — 6%, а машин с ГБО — 4%.

Средний возраст б/у «американцев», пополнивших украинский автопарк в первом квартале 2026 года, составляет 7 лет.

ТОП-10 подержанных авто, изготовленных в США.

Ранее Finance.ua писал , что в марте в Украине было зарегистрировано 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Если говорить об импортируемых подержанных бензиновых авто, здесь доминируют кроссоверы.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Tiguan — 705 авто;

Volkswagen Golf — 628 авто;

Nissan Rogue — 585 авто;

Audi Q5 — 562 авто;

Audi A4 — 319 авто.

