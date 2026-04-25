Место для вашей рекламы

Самые популярные в Украине автомобили из США (инфографика)

Ford Escape - самое популярное подержанное авто из США
За январь-март украинцы приобрели 9467 подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего автовладельцы выбирали Ford Escape.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие авто выбирают украинцы

Наибольшую долю среди подержанных автомобилей из США составили бензиновые модели — 59%.
Доля электромобилей составила 19%, гибридов — 12%, дизельных авто — 6%, а машин с ГБО — 4%.
Средний возраст б/у «американцев», пополнивших украинский автопарк в первом квартале 2026 года, составляет 7 лет.
ТОП-10 подержанных авто, изготовленных в США.
ТОП-10 подержанных авто, изготовленных в США.
Ранее Finance.ua писал, что в марте в Украине было зарегистрировано 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Если говорить об импортируемых подержанных бензиновых авто, здесь доминируют кроссоверы.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
  • Volkswagen Tiguan — 705 авто;
  • Volkswagen Golf — 628 авто;
  • Nissan Rogue — 585 авто;
  • Audi Q5 — 562 авто;
  • Audi A4 — 319 авто.
Место для вашей рекламы
