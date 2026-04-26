Nissan представил электрический Juke (фото) 26.04.2026, 00:08 — Технологии&Авто

Фото: Nissan

Компания Nissan официально представила третье поколение компактного кроссовера Nissan Juke, впервые ставшее полностью электрическим. Производство модели будет налажено в британском Сандерленде, а старт продаж запланирован на весну 2027 года.

Новинка построена на платформе CMF-EV, которая уже используется в электромобилях Nissan Leaf и Nissan Ariya, а также в моделях альянса Renault — Renault Megane E-Tech и Renault Scenic E-Tech.

Одной из ключевых особенностей станет поддержка технологии vehicle-to-grid, которая позволяет не только заряжать автомобили, но и передавать электроэнергию обратно в сеть.

Электрический Nissan Juke станет частью расширенной электрической линейки бренда, в которую уже входит новый Nissan Micra, а в будущем прибавятся еще компактные модели. В то же время гибридная версия нынешнего Juke останется в продаже.

Перед запуском серийного производства Nissan проведет тестовую фазу на заводе в Великобритании. Технические характеристики и цены пока не раскрываются.

В компании подчеркивают, что Европа остается ключевым рынком в стратегии электрификации, а новый Juke должен стать важным шагом на пути полностью электрической линейки и нулевых выбросов.

