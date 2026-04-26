Названы лучшие автомобили для путешествий
Британские специалисты составили список самых лучших автомобилей для путешествий. Победитель оказался неожиданным — так же, как и автомобиль, занявший второе место.
Об этом сообщает Daily Express.
ТОП-3 лучших автомобилей для путешествий
1. Kia Picanto
Первое место занимает городской автомобиль Kia Picanto, который, по мнению автомобильной компании RAC, обеспечивает больше удовольствия от вождения, чем другие, гораздо более дорогие и мощные авто.
Одно из преимуществ автомобиля — высокий уровень экономии. Это особенно актуально в условиях, когда цены на топливо непредсказуемы.
«За рулем Picanto очень приятно ездить по тесным и извилистым дорогам, которые встречаются на большинстве из наших 10 лучших маршрутов для путешествий по Великобритании. А когда вы заезжаете в ближайший городок на ужин, с парковкой не возникает никаких проблем», — отмечают в RAC.
Еще одним преимуществом модели является ее доступная цена. В Украине приобрести новый Kia Picanto можно по цене около 900 тысяч гривен. Б/у Kia Picanto можно купить за 5000−8000 долларов.
2. Mercedes-Benz CLA
Второе место после Kia Picanto заняла электрическая версия Mercedes-Benz CLA, которую считают самым лучшим электромобилем для путешествий. Главная причина выбора — большая дальность на одном заряде, которая составляет около 750 км.
Кроме этого, «впечатляет скорость зарядки» автомобиля, что важно во время путешествий.
3. Nissan Qashqai e-Power
Третье место занял инновационный гибрид с мощным и экономичным двигателем Nissan Qashqai e-Power. Среди главных преимуществ автомобиля — практичность.
В некоторых аспектах модель даже превосходит двух лидеров. К примеру, если у Kia и Mercedes объем багажника 255 и 407 литров соответственно, то у Nissan — 504 литра.
У Nissan также несколько лучше топливная экономичность, чем у Kia. Если у последнего расход топлива может составлять до 5−6 л на 100 км, то у Nissan Qashqai e-Power этот показатель составляет 4,5−5,2 л.
Также по теме
В продажу поступает новый семейный кроссовер Zeekr (фото)
Adobe представил ИИ-систему для бизнеса
Nissan представил электрический Juke (фото)
Volkswagen показал бюджетный электрокроссовер Jetta (фото)
Самые популярные в Украине автомобили из США (инфографика)
Эксперты назвали модели iPhone, которые не стоит покупать в 2026 году