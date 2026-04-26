Названы лучшие автомобили для путешествий

Британские специалисты составили список самых лучших автомобилей для путешествий. Победитель оказался неожиданным — так же, как и автомобиль, занявший второе место.

ТОП-3 лучших автомобилей для путешествий

1. Kia Picanto

Первое место занимает городской автомобиль Kia Picanto, который, по мнению автомобильной компании RAC, обеспечивает больше удовольствия от вождения, чем другие, гораздо более дорогие и мощные авто.

Одно из преимуществ автомобиля — высокий уровень экономии. Это особенно актуально в условиях, когда цены на топливо непредсказуемы.

«За рулем Picanto очень приятно ездить по тесным и извилистым дорогам, которые встречаются на большинстве из наших 10 лучших маршрутов для путешествий по Великобритании. А когда вы заезжаете в ближайший городок на ужин, с парковкой не возникает никаких проблем», — отмечают в RAC.

Еще одним преимуществом модели является ее доступная цена. В Украине приобрести новый Kia Picanto можно по цене около 900 тысяч гривен. Б/у Kia Picanto можно купить за 5000−8000 долларов.

2. Mercedes-Benz CLA

Второе место после Kia Picanto заняла электрическая версия Mercedes-Benz CLA, которую считают самым лучшим электромобилем для путешествий. Главная причина выбора — большая дальность на одном заряде, которая составляет около 750 км.

Кроме этого, «впечатляет скорость зарядки» автомобиля, что важно во время путешествий.

3. Nissan Qashqai e-Power

Третье место занял инновационный гибрид с мощным и экономичным двигателем Nissan Qashqai e-Power. Среди главных преимуществ автомобиля — практичность.

В некоторых аспектах модель даже превосходит двух лидеров. К примеру, если у Kia и Mercedes объем багажника 255 и 407 литров соответственно, то у Nissan — 504 литра.

У Nissan также несколько лучше топливная экономичность, чем у Kia. Если у последнего расход топлива может составлять до 5−6 л на 100 км, то у Nissan Qashqai e-Power этот показатель составляет 4,5−5,2 л.

