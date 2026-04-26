Названы лучшие автомобили для путешествий

Технологии&Авто
ТОП-3 лучших автомобилей для путешествий
Британские специалисты составили список самых лучших автомобилей для путешествий. Победитель оказался неожиданным — так же, как и автомобиль, занявший второе место.
Об этом сообщает Daily Express.

1. Kia Picanto
Первое место занимает городской автомобиль Kia Picanto, который, по мнению автомобильной компании RAC, обеспечивает больше удовольствия от вождения, чем другие, гораздо более дорогие и мощные авто.
Одно из преимуществ автомобиля — высокий уровень экономии. Это особенно актуально в условиях, когда цены на топливо непредсказуемы.
«За рулем Picanto очень приятно ездить по тесным и извилистым дорогам, которые встречаются на большинстве из наших 10 лучших маршрутов для путешествий по Великобритании. А когда вы заезжаете в ближайший городок на ужин, с парковкой не возникает никаких проблем», — отмечают в RAC.
Еще одним преимуществом модели является ее доступная цена. В Украине приобрести новый Kia Picanto можно по цене около 900 тысяч гривен. Б/у Kia Picanto можно купить за 5000−8000 долларов.
2. Mercedes-Benz CLA
Второе место после Kia Picanto заняла электрическая версия Mercedes-Benz CLA, которую считают самым лучшим электромобилем для путешествий. Главная причина выбора — большая дальность на одном заряде, которая составляет около 750 км.
Кроме этого, «впечатляет скорость зарядки» автомобиля, что важно во время путешествий.
3. Nissan Qashqai e-Power
Третье место занял инновационный гибрид с мощным и экономичным двигателем Nissan Qashqai e-Power. Среди главных преимуществ автомобиля — практичность.
В некоторых аспектах модель даже превосходит двух лидеров. К примеру, если у Kia и Mercedes объем багажника 255 и 407 литров соответственно, то у Nissan — 504 литра.
У Nissan также несколько лучше топливная экономичность, чем у Kia. Если у последнего расход топлива может составлять до 5−6 л на 100 км, то у Nissan Qashqai e-Power этот показатель составляет 4,5−5,2 л.
По материалам:
УНІАН
АвтоПутешествия
