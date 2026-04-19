Какой автомобиль выбрать для семьи: названы лучшие модели с пробегом

Tesla Model Y – лучший подержанный семейный автомобиль
Центр исследований автомобильной промышленности при Университете Кардиффа проанализировал лучшие модели подержанных семейных автомобилей, учитывая такие критерии как цена, расходы на эксплуатацию, безопасность и уровень оснащения.
Об этом пишет Ziare.Com.
«Исследование оценивало, в частности, размеры автомобилей, имеющих значение как для внутреннего пространства, так и для удобства парковки, объем багажника, рейтинги по результатам краш-тестов и гарантии, доступные для моделей, которым три года. Также были учтены расходы на километр пробега, группа страхования и обесценивания со временем», — добавили в материале.
Также немаловажную роль сыграли функции, которые считаются необходимыми для семей, а именно системы помощи водителю, USB-порты для пассажиров на заднем сиденье или практические решения для хранения вещей.

Лучший подержанный семейный автомобиль

По результатам, первое место заняла версия Tesla Model Y с задним приводом, набравшая 58 баллов из 100, что является самым высоким результатом в исследовании.
«Электромобиль отличился максимальными баллами в разделах безопасности, гарантии и пространства для хранения. Он имеет гарантию до восьми лет и пятизвездочный рейтинг по результатам тестов Euro NCAP. Хотя средняя цена за трехлетний автомобиль составляет примерно 22 000 фунтов стерлингов (27 940 долларов США — ред.), низкие эксплуатационные расходы и высокие характеристики компенсируют начальные инвестиции», — заверили авторы исследования.
После этой модели следующие позиции заняли Ford Focus (53 балла) и Vauxhall Corsa Electric (50 баллов), которые высоко оценили баланс между стоимостью, оснащением и доступностью.
«Анализ охватывал как бензиновые, так и электрические автомобили, продемонстрировав общую высокую эффективность электрических моделей. Половина автомобилей в рейтинге — гибридные или полностью электрические, что отражает современные тенденции в отрасли», — подчеркнули в Ziare.Com.
Анализируя исследования, главными преимуществами электромобилей определены низкие эксплуатационные расходы и длительные сроки гарантии на аккумуляторы, а также высокий уровень комплектации, доступный даже по более дешевым ценам на рынке подержанных авто.
Исследователи добавили, что выбор моделей, выпущенных в 2023 году, позволяет избежать ускоренного обесценения в первые годы, особенно в случае с электромобилями, предоставляя покупателям доступ к премиум-оборудованию по более низкой цене.
В частности координатор исследования, профессор Питер Уэллс заверил, что анализ имеет целью предоставить объективную основу для решений покупателей в сфере, которая часто характеризуется субъективными мнениями.
«Этот список освещает конкретные факторы, имеющие значение для семей. Каждая модель имеет свои сильные стороны, но Tesla Model Y предлагает наилучший баланс между стоимостью и качеством», — сказал он.

Рейтинг лучших подержанных семейных автомобилей (модели 2023 года):

  1. Tesla Model Y — 58 баллов.
  2. Ford Focus — 53 балла.
  3. Vauxhall Corsa Electric — 50 баллов.
  4. Mazda CX-30 — 47,5 баллов.
  5. Range Rover Evoque — 44 балла.
  6. SEAT Leon — 42 балла.
  7. Hyundai Ioniq 5 — 39,5 баллов.
  8. Volkswagen ID.3 — 39 баллов.
  9. Volkswagen Golf — 39 баллов.
  10. Skoda Superb — 38,5 баллов.
По материалам:
УНІАН
