Названы самые популярные в Украине новые и подержанные кроссоверы (инфографика) 04.04.2026, 19:16 — Технологии&Авто

Какие кроссоверы покупают украинцы, Фото: freepik

Украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.

Какие новые кроссоверы самые популярные среди украинцев

Отмечается, что с начала года в Украине было продано 9,5 тыс. новых легковых автомобилей, и почти 87% этих продаж пришлось на сегмент кроссоверов и внедорожников.

Лидером среди новых авто стал Renault Duster — украинцы приобрели 743 таких автомобиля.

Второе место занимает Toyota RAV4 (706 авто), а третье место — Toyota Land Cruiser Prado (447 авто).

Самые популярные новые кроссоверы в Украине, Інфографіка: Finance.ua

Самые популярные кроссоверы с пробегом

По данным аналитиков, за два месяца с начала года в Украину ввезли 31,8 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа, и более половины из них (53%) составляют кроссоверы. Средний возраст таких авто — 8 лет.

Наибольшим спросом пользуется Audi Q5, за которым следуют Volkswagen Tiguan и Nissan Rogue.

Самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом, Инфографика: Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.