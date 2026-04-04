Названы самые популярные в Украине новые и подержанные кроссоверы (инфографика)

Какие кроссоверы покупают украинцы
Украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Какие новые кроссоверы самые популярные среди украинцев

Отмечается, что с начала года в Украине было продано 9,5 тыс. новых легковых автомобилей, и почти 87% этих продаж пришлось на сегмент кроссоверов и внедорожников.
Лидером среди новых авто стал Renault Duster — украинцы приобрели 743 таких автомобиля.
Второе место занимает Toyota RAV4 (706 авто), а третье место — Toyota Land Cruiser Prado (447 авто).
Самые популярные новые кроссоверы в Украине
Самые популярные кроссоверы с пробегом

По данным аналитиков, за два месяца с начала года в Украину ввезли 31,8 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа, и более половины из них (53%) составляют кроссоверы. Средний возраст таких авто — 8 лет.
Наибольшим спросом пользуется Audi Q5, за которым следуют Volkswagen Tiguan и Nissan Rogue.
Самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
