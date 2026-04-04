Названы самые популярные в Украине новые и подержанные кроссоверы (инфографика)
Украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
Какие новые кроссоверы самые популярные среди украинцев
Отмечается, что с начала года в Украине было продано 9,5 тыс. новых легковых автомобилей, и почти 87% этих продаж пришлось на сегмент кроссоверов и внедорожников.
Лидером среди новых авто стал Renault Duster — украинцы приобрели 743 таких автомобиля.
Второе место занимает Toyota RAV4 (706 авто), а третье место — Toyota Land Cruiser Prado (447 авто).
Самые популярные кроссоверы с пробегом
По данным аналитиков, за два месяца с начала года в Украину ввезли 31,8 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа, и более половины из них (53%) составляют кроссоверы. Средний возраст таких авто — 8 лет.
Наибольшим спросом пользуется Audi Q5, за которым следуют Volkswagen Tiguan и Nissan Rogue.
Поделиться новостью
